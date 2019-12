Viktor Orbán will Ungarns bedeutendste Kultureinrichtungen mittels eines neu geschaffenen Nationalen Kulturrats unter Kontrolle bringen. Trotz immer neuer Restriktionen sei die Theaterszene so stark wie nie, sagt der Autor András Forgách. Mehr

In seinem neuem Stück "(Life On Earth Can Be Sweet) Donna" verweigert René Pollesch in brechtscher Tradition die naturalistische Welt- und Gefühlswiedergabe. Er lehnt auch das Theater der vollmundigen Überzeugungen und Botschaften ab.Mehr