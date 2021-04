Zum 50. Todestag von Igor Strawinsky Der Strawinsky-Guide

Von Cornelia de Reese

Er liebte das Geld und die Provokation: Igor Strawinsky. (IMAGO / KHARBINE-TAPABOR)

Igor Strawinsky wurde am 4. April 1971 in Venedig zu Grabe getragen. Ein schillerndes Leben lag hinter ihm, voller Abenteuer, voller Freunde wie Feinde, voller Provokation. Unser Strawinsky-Guide erhellt seine Biografie in einigen Schlaglichtern.

Am bekanntsten wurden seine Ballette "Der Feuervogel" und sein Frühlingsopfer-Ballett "Le sacre du printemps". Diese Aufführung wurde zum Skandal, der um die Welt ging und Igor Strawinsky schlagartig berühmt machte. Sein Leben mutet in einigen Momenten abenteuerlich an, und auch in der Liebe war es um Igor Strawinsky immer aufregend.

Mit Strawinsky um die Welt

Unser Strawinsky-Guide stellt weitere Schlaglichter seiner Biografie vor. Zum Beispiel war er ein Mann des Reisens. Seine Wohnorte kann man kaum mehr aufzählen, so viel war er unterwegs, gern dabei im eigenen Auto:

Auf seinen Reisen traf er viele Menschen. Debussy, Ravel, Picasso waren darunter, aber auch Schriftsteller und Dirigenten.

Pablo Piccasso stattete eines seiner Ballette aus und malte ihn auch. (www.imago-images.de)

Viele wurden seine Freunde, andere seine Feinde, manche waren erst das eine, dann das andere. Sogar Morddrohungen musste er über sich ergehen lassen:

Igor Strawinsky tat viel dafür, Aufmerksamkeit zu erhalten, was vielleicht am strengen Elternhaus lag, in dem er wenig Liebe erfahren hatte.

Igor Strawinsky gab Unsummen für seine Kleidung aus - er war ein perfekter Dandy, auch in Paris 1927. (IMAGO / Leemage)

Und doch war Strawinsky keinesfalls angepasst - eins konnte er immer gut: provozieren und damit im Gespräch bleiben:

Und doch gibt es bei Igor Strawinsky eine ganz "normale" Seite. Er musste seine Brille putzen, er liebte Katzen und Blumen, die er sogar im eigenen Garten hegte und pflegte. Igor stand also in Hollywood, seinem letzten Wohnort, wie ein ganz normaler Nachbar hinterm Zaun und dirigierte seinen Gartenschlauch in die Beete:

Und auch wenn sein Leben so viel Unstetes zu bieten hatte, eine Konstante gab es doch: das Klavier. Mit neun erhielt er seinen ersten Unterricht an den 88 Tasten - eine schicksalhafte Zahl.

Ein überfülltes Venedig erlebte am 15. April 1971 die Beerdigung von Igor Strawinsky. (picture-alliance / dpa | UPI)

Denn nach 88 Jahren neigte sich seine Lebens-Tonleiter dem Ende: