Kulturnachrichten

Sonntag, 11. April 2021

Zukunftsforscher und Bestsellerautor Naisbitt ist tot Der Zukunftsforscher John Naisbitt ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren in seiner österreichischen Wahlheimat in Velden am Wörthersee, wie seine Familie mitteilte. Naisbitt schrieb Anfang der 1980er Jahre den Weltbestseller „Megatrends“ und prägte den Begriff der Globalisierung. Er sagte den Wandel von der Industrie- zur Informationsgesellschaft voraus und war Berater von US-Regierungen. Ab Mitte der 1990er Jahre richtete Naisbitt seinen Fokus auf den Aufstieg Asiens, insbesondere in China. Naisbitt wurde 1929 in Utah geboren. Nach dem Politik-Studium an den Universitäten Cornell und Harvard arbeitete er für die Konzerne Kodak und IBM sowie für US-Regierungen im Bildungsbereich.Seine Karriere als Trendforscher begann er mit einem Newsletter, für den er Zeitungsartikel aus den USA auswertete.

Australische Fotografin June Newton ist tot June Newton, die Fotografin und Witwe von Helmut Newton, ist tot. Sie starb gestern im Alter von 97 Jahren in ihrer Wahlheimat Monte Carlo. Das teilt die Helmut Newton Foundation, deren Präsidentin sie war, in Berlin mit. Mit 24 Jahren hatte sie, damals noch Schauspielerin, in ihrer Geburtsstadt Melbourne einen jungen Fotografen kennengelernt, der vor den Nazis aus Deutschland geflohen war. Ein Jahr später heiratete das Paar und blieb fast 60 Jahre zusammen. In den siebziger Jahren begann sie unter dem Pseudonym Alice Springs zu fotografieren und konzentrierte sich bald auf die Porträtfotografie. Für den französischen Sender Canal Plus drehte sie die Dokumentation Helmut by June. Die privaten Fotos, die das Paar gegenseitig von sich machte, erschienen 1998 in dem Bildband Us and Them.

Russische Verfilmung von Herr der Ringe aufgetaucht Zur Freude von Fantasy-Fans hat das russische Fernsehen eine verloren geglaubte Verfilmung von John Tolkiens "Herr der Ringe" veröffentlicht. Der Film wurde zu Sowjetzeiten mit sehr wenig Geld von Liebhabern in den Leningrader Fernsehstudios produziert und im Jahr 1991 nur einmal im Fernsehen gezeigt. Jetzt wurde der Film im Archiv auf einer Filmrolle wiedergefunden und digitalisiert. Der TV-Kanal bezeichnete den Fund als "Weltsensation", weil es sich um die erste Fernsehverfilmung des Klassikers handele. Die Autorin und Regisseurin der sowjetischen Fassung, Natalia Serebrjakowa, sagte russischen Medien zufolge, dass sie bereit sei, eine Fortsetzung zu drehen. Die Reaktionen auf den Zweiteiler sind unterschiedlich. Einige Zuschauer lobten das Telespektakel als lustigen und "kultigen Trash". Andere kritisierten die billige Umsetzung mit einem Gandalf, der weder Hut noch Bart habe, und mit Hobbits, die von Männern im reiferen Alter gespielt würden. Bei Youtube wurde der erste Teil mehr als eine Millionen mal angesehen.