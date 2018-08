Kulturnachrichten

Samstag, 4. August 2018

"Zombie Boy" mit 32 Jahren gestorben Lady Gaga plädiert für Entstigmatisierung seelischer Erkrankungen Der wegen seiner Knochen-Tätowierungen als "Zombie Boy" bekannte kanadische Künstler Rick Genest ist tot. Das gab das Management des auch als Model arbeitenden 32-Jährigen am Freitag bekannt. Laut kanadischen Medien handelte es sich um einen Suizid, die Polizei wollte dies auf Anfrage aber weder bestätigen noch dementieren. Genest war von Kopf bis Fuß mit Tattoos bedeckt, die ihm das Aussehen eines wandelnden Skeletts gaben. Damit wurde er zu einem Star der Kunst- und Modewelt. Er trat bei Modenschauen auf und war unter anderem auch in dem 2011 gedrehten Musikvideo "Born This Way" von Pop-Diva Lady Gaga zu sehen. Die Künstlerin reagierte erschüttert. Der Suizid von "Freund Rick Genest" sei "verheerend", teilte sie via Twitter mit. "Wir müssen härter daran arbeiten, die Kultur zu verändern, psychische Gesundheit in den Vordergrund zu stellen und das Stigma auszulöschen, das uns darunter hindert, darüber zu reden", betonte die Sängerin.

Ai Weiweis Atelier ohne Vorwarnung abgerissen Seit 2015 lebt der Künstler im Berliner Exil Das Pekinger Atelier des im deutschen Exil lebenden chinesischen Künstlers Ai Weiwei ist ohne Vorwarnung abgerissen worden. Auf Videos beim Online-Bilderdienst Instagram zeigte Ai Weiwei am Freitag, wie ein Bagger die großen Fenster des Ateliers von außen durchbrach. "Leb wohl", schrieb er. Bereits seit 2006 sei das Gebäude im "ostdeutschen sozialistischen Stil" sein Hauptatelier gewesen. Der regierungskritische Konzeptkünstler verließ China vor drei Jahren, inzwischen lebt er in Berlin. Im Jahr 2011 war Ai Weiwei wegen seiner Kritik an der Führung in Peking für 81 Tage eingesperrt worden. Sein Reisepass wurde vier Jahre lang einbehalten. Als er das Dokument 2015 zurückerhielt, zog er nach Berlin.

Concertgebouw-Orchester: Gatti weist Vorwürfe zurück Concertgebouw-Orchester entlässt Chefdirigent Gatti Nach seiner fristlosen Entlassung als Chefdirigent des Amsterdamer Concertgebouw-Orchesters hat Daniele Gatti alle Beschuldigungen zu sexueller Belästigung entschieden zurückgewiesen. "Der Maestro hat seine Anwälte gebeten, seinen Ruf zu schützen und alle notwendigen Schritte zu unternehmen, wenn diese Hetzkampagne weitergeht" heißt es in einer Erklärung. Gatti sei "extrem überrascht", teilte sein Anwalt mit. Am Donnerstag hatte das Orchester mitgeteilt, man habe die Zusammenarbeit mit dem 56-jährigen Italiener "mit sofortiger Wirkung" beendet. Mehrere Musikerinnen hätten über "unangemessenes" Verhalten des Chefdirigenten geklagt. "Die Vertrauensbeziehung zwischen dem Orchester und dem Chefdirigenten ist irreparabel beschädigt", hatte das Orchester erklärt. Auch die "Washington Post" hatte in der vergangenen Woche über zwei Fälle von sexuellem Fehlverhalten des Dirigenten 1996 und 2000 berichtet. Daraufhin hatten Amsterdamer Musikerinnen von ähnlichen Erfahrungen berichtet. Nach dem Bericht in der "Washington Post" hatte Gatti sich bereits entschuldigt. Gatti war seit 2016 Chefdirigent in Amsterdam.

Harvey Weinstein will Klage abweisen lassen Der Vorwurf: Die Staatsanwaltschaft habe der Grand Jury E-Mails vorenthalten Der wegen Vergewaltigung angeklagte Ex-Filmproduzent Harvey Weinstein will einem drohenden Strafprozess entgehen. Weinsteins Anwalt Benjamin Brafman reichte am Freitag ein fast 160 Seiten langes Schreiben bei Gericht ein, das die Klage gegen Weinstein als "fehlerhaft" zurückweist. Unter anderem habe die Staatsanwaltschaft der Grand Jury, die Anklage gegen den 66-Jährigen erhoben hatte, wichtige E-Mails vorenthalten. Brafmans Antrag zitiert aus etwa 40 E-Mails von einer Frau, die Weinstein vorwirft, sie im Jahr 2013 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. "Ich liebe dich, ich habe dich immer geliebt", schreibt sie darin. "Aber ich hasse es, mich wie ein One-Night-Stand zu fühlen." Ihre Wortwahl deute darauf hin, dass die intime Beziehung mit Weinstein einvernehmlich war. Brafman hatte zuvor gesagt, dass die Frau über zehn Jahre eine einvernehmliche Beziehung mit Weinstein führte. Diese Hinweise hätten der Grand Jury dem Anwalt zufolge nicht vorenthalten werden dürfen.