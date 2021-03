Zigaretten Wo ist der Genuss geblieben?

Bei welcher Musik würde man am liebsten wieder zur Raucherin werden? (Studio Good)

Früher konnte man beim Rauchen noch richtig gut Kontakte knüpfen, denn bei der Zigarette vor der Tür waren Hierarchieebenen plötzlich ein bisschen egaler als sonst. Heute raucht aber irgendwie ja niemand mehr. Oder doch?

Die Musikjournalistin Claudia Gerth zum Beispiel raucht auch 2021 noch ohne Scham und voller Überzeugung, obwohl es Personen in ihrem Leben gibt, die sie sehr gerne (wieder) zur Nichtraucherin machen würden. Host Vero Schreiegg ist die typische Gelegenheitsraucherin und genehmigt sich nach einem Essen mit Freund*innen oder bei einem Konzert mal eine Zigarette.

Geruch und gelbe Finger

Kann man als Nichtraucherin Leute daten, die rauchen? Würden einen die gelben Raucherfinger bei Serge Gainsbourg wohl stören, oder würde man die einfach durchwinken? Und bei welcher Musik würde man am liebsten wieder zur Raucherin werden, weil sie einfach so perfekt zu einem Abend auf dem Balkon mit Zigaretten passt?



Den Soundtrack dazu liefern unter anderem Otis Redding und Princess Chelsea. Aber bitte nachher nicht bei uns beschweren, wenn die Lust auf eine Zigarette zu groß wird.

Sie haben noch Input für weitere Songs zum Thema Zigaretten? Schreiben Sie uns ihre Playlist-Wünsche an offtherecord@deutschlandradio.de



Die Spotify-Playlist zu "Off the Record" finden Sie hier.