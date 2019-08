Kulturnachrichten

Samstag, 3. August 2019

Zentralrat der Juden kritisiert "Spiegel Geschichte"-Titel Mit der Auswahl des Titelbildes und dem Titel "Jüdisches Leben in Deutschland - Die unbekannte Welt nebenan" würden Klischeevorstellungen bedient, teilte der Rat mit. Juden als etwas Fremdes oder Exotisches darzustellen, befördere antisemitische Vorurteile. Die jüdische Schriftstellerin Mirna Funk schloss sich der Kritik an. Sie sagte im Deutschlandfunk Kultur, es sei zwar richtig, dass die wenigsten Deutschen sich mit dem lebendigen Judentum heutzutage auskennen, aber selbst wenn der "Spiegel" versucht habe, diesem Problem entgegenzuwirken, sei das gewählte Bild kontraproduktiv. Es zeige kein lebendiges und kein authentisches Judentum. "Wir fühlen uns als Juden nicht gesehen und nicht erkannt", so Mirna Funk.

US-Sänger R. Kelly plädiert auf nicht schuldig Der wegen sexuellen Missbrauchs angeklagte US-Sänger R. Kelly hat erneut seine Unschuld beteuert. Über seine Anwälte plädierte er vor einem Gericht in New York auf nicht schuldig. Ein Antrag auf Freilassung auf Kaution wurde abgelehnt. Die Staatsanwaltschaft wirft Kelly unter anderem sexuellen Missbrauch und Erpressung vor. Der 52-Jährige soll Mitarbeiter angestiftet haben, Mädchen für illegale sexuelle Handlungen zu gewinnen. Zuvor hatte bereits die Staatsanwaltschaft in Chicago Anklage gegen Kelly erhoben. Sie wirft ihm unter anderem die Produktion von Kinderpornografie und Behinderung der Justiz vor. Auch in dieser Anklage hatte Kelly auf nicht schuldig plädiert.

ASAP Rocky bis zur Urteilsverkündung auf freiem Fuß Nach den Schlussplädoyers im Prozess gegen den US-Rapper ASAP Rocky hat das Gericht in Stockholm angeordnet, den Musiker vorläufig freizulassen. Der 30-Jährige kommt bis zur Verkündung des Urteils am 14. August auf freien Fuß. In dem Verfahren wegen Körperverletzung forderte die Anklage eine sechsmonatige Haftstrafe, die Verteidigung verlangte die Freilassung des Musikers. ASAP Rocky war am 30. Juni in Stockholm nach einem Konzert an einer Schlägerei beteiligt gewesen. Der Vorfall sorgte international für Aufsehen und für diplomatische Verwerfungen zwischen Washington und Stockholm. US-Präsident Donald Trump setzte sich für den Rapper ein und ging dabei auf Konfrontationskurs mit der schwedischen Regierung. Diese wies wiederholt auf die Unabhängigkeit der schwedischen Justiz hin.

Christine Schorn wird für Lebenswerk ausgezeichnet Die Schauspielerin Christine Schorn erhält bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises den Ehrenpreis Lebenswerk. Sie berühre durch ihre unverwechselbare Schauspielkunst, sowohl auf der Bühne wie vor der Kamera, hieß es in der Begründung. Schorn gehört zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin, sie wurde u.a. mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet. Verliehen wird die Würdigung für ihr Lebenswerk am 13. September in Berlin, die Laudatio hält der Filmkritiker und Radiojournalist Knut Elstermann.