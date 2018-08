Kulturnachrichten

Sonntag, 19. August 2018

Zentralrat der Juden kritisiert deutsche Schulbücher Forderung nach Pflichtbesuchen in KZ-Gedenkstätten Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat die Darstellung des Judentums in deutschen Schulbüchern scharf kritisiert: Es gebe dort zuweilen Bilder, die eher an das judenfeindliche Propagandablatt "Stürmer" aus der Nazi-Zeit erinnerten als an eine sachliche Darstellung, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Viele Lehrbücher stellten das Judentum nur sehr rudimentär dar und beschränkten sich auf die Zeit zwischen 1933 und 1945. Schuster sprach sich auch dafür aus, einen Besuch einer KZ-Gedenkstätte für jeden Schüler zur Pflicht zu machen. Der Zentralratspräsident forderte zudem, dass Lehrkräfte an Schulen mit einer hohen Zahl von Schülern aus Migrantenfamilien besonders für den Umgang mit Antisemitismus geschult werden.

Kunst- und Filmprojekt mit Berliner Mauer geplant Europäischer Zyklus soll im Herbst vorgestellt werden Die Berliner Festspiele planen im Herbst ein Kunst- und Filmprojekt, für das unter anderem die Berliner Mauer symbolisch wieder aufgebaut werden soll. Es sei Teil eines europäischen Zyklus. In Berlin sei im Herbst die Weltpremiere mit dem Titel "Freiheit" geplant, Premieren in Paris mit dem Namen "Brüderlichkeit" und in Londonmit dem Namen "Gleichheit" würden folgen. Zuvor hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet, dass für das Großprojekt die Berliner Mauer an prominenten Orten in Berlin Mitte aufgebaut und zum 9. November symbolisch niedergerissen werden solle. Eine Sprecherin der Berliner Festspiele betonte, Genehmigungen bei den Berliner Behörden und Gespräche mit den Anwohnern sowie Partnern für das Projekt seien noch nicht abgeschlossen.

Grütters will Verlagspreis ausloben Kulturstaatsministerin will Verlagsszene den Rücken stärken Kulturstaatsministerin Monika Grütters will angesichts der schwierigen Lage auf dem Buchmarkt kleine und mittlere Verlage stärken. "Nach dem großen Erfolg mit dem Deutschen Buchhandlungspreis arbeiten wir als Bund daran, auch einen Verlagspreis auszuloben", sagte Grütters der Deutschen Presse-Agentur. "Das würde den Verlagen deutschlandweit den Rücken stärken und Aufmerksamkeit für ihre Arbeit schaffen." Derzeit steht die Verlagsszene nach Einschätzung von Grütters massiv unter Druck. Grund ist vor allem die immer noch ausstehende Anpassung des EU-Urheberrechts an die digitalen Herausforderungen. Zudem müsse weiter um den Erhalt der Buchpreisbindung und die niedrigere Mehrwertsteuer für E-Books gekämpft werden. Fünf Bundesländer haben bereits einen Preis für Verlage. Auch die Kurt Wolff Stiftung zeichnet alljährlich einen unabhängigen Verlag als beispielhaft aus. Sie stehe mit allen Akteuren in Verbindung, um eine gemeinsame Lösung zu finden, so Grütters.