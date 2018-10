Kulturnachrichten

Montag, 29. Oktober 2018

Zeitumstellung führt in Marokko zu Ärger Anpassung an die aktuelle Uhrzeit in Frankreich und Deutschland In Marokko hat die Zeitumstellung in der Nacht von Samstag auf Sonntag zu Verwirrung und Ärger geführt. In einem für die Bevölkerung überraschenden Schritt hatte die Regierung erst am Freitag entschieden, die Uhren nicht wie sonst üblich um eine Stunde zurückzustellen, sondern sie in der örtlichen Sommerzeit zu belassen. Zahlreiche Menschen beschwerten sich im Internet darüber, dass die Uhrzeit zum Beispiel auf Computern und Smartphones am Sonntag aber trotzdem automatisch um eine Stunde zurückgesetzt wurde. Die staatliche Fluggesellschaft Royal Air Maroc hatte zuvor angekündigt, dass künftig alle Flüge von Marokko aus mit einstündiger Verspätung starten würden. Der marokkanische Bildungsminister Saaid Amzazi kündigte am Wochenende an, dass die Stundenpläne der neuen Zeit angepasst werden und Schüler künftig bereits um 08.00 Uhr statt um 09.00 Uhr in die Schule gehen müssten. Auch diese Entscheidung führte bei Nutzern der sozialen Netzwerke zu Protesten. Mit der Entscheidung erreichte die marokkanische Regierung eine Anpassung an die aktuelle Uhrzeit in Frankreich und Deutschland.

Völklinger Hütte erinnert an Zwangsarbeiter Christian Boltanski ist mit Installation beauftragt Mit einer Kunstinstallation erinnert das Weltkulturerbe Völklinger Hütte an die Tausenden in dem früheren Eisenwerk eingesetzten Zwangsarbeiter. Ab dem 1. November ist eine als Erinnerungsort gestaltete Installation des französischen Künstlers Christian Boltanski zu sehen. Dabei handele es sich um ein "emotionales Kunstwerk, das die Erinnerung an diese Menschen wachhält und erlebbar werden lässt", so die Ausstellungshalle in einer Pressemitteilung. Demnach gestaltet sich die Installation aus eng gestellten Wänden des Archivs der Erinnerungen, das aus unzähligen aufeinander gestapelten Archivkisten besteht. "Hier und da ist eine Nummer zu erkennen, schwarze Hosen und Jacken formieren sich zu einem Kleiderberg. Die geflüsterten Namen der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die aus allen Ecken der Installation erklingen, lösen einen Schauer aus", heißt es weiter. Nach Angaben der Völklinger Hütte waren während des Zweiten Weltkrieges 12.393 Männer, Frauen und Kinder aus 20 Ländern als Zwangsarbeiter in der Völklinger Hütte registriert. 261 von ihnen hätten ihr Leben verloren, darunter 60 Kinder und Kleinkinder.

Syrisches Nationalmuseum wieder zugänglich Während des Krieges aus Angst vor Plünderungen geschlossen Sieben Jahre nach seiner Schließung hat das syrische Nationalmuseum in Damaskus am Sonntag wieder seine Türen für die Öffentlichkeit geöffnet. "Einige archäologische Stätten sind durch Terroristen zum Teil schwer zerstört worden", sagte Syriens Kulturminister Mohammad al-Ahmad. Die Eröffnung sei auch ein Zeichen, dass die Sicherheit in der syrischen Hauptstadt wieder hergestellt sei. Das Museum war kurz nach Ausbruch des syrischen Bürgerkrieges geschlossen worden, aus Angst vor Plünderungen und Zerstörungen. Mehr als 300.000 Artefakte seien an sicheren Orten versteckt worden, sagte der damalige Leiter des Museums, Mamun Abdel Karim, zur Wiedereröffnung. Das Haus zählt zu den bedeutendsten Museen des Orients. Zu den Exponaten zählt eines der ältesten Alphabete der Welt auf einer Tontafel aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Unter anderem die Terrormiliz Islamischer Staat hatte zahlreiche historische Stätten in Syrien zerstört oder geplündert, wie etwa die Oasenstadt Palmyra mit Ruinen aus der römischen Zeit.

Umweltpreis für Meeresbiologin und Wasserschützer Höchstdotierte Umweltauszeichung Europas für Pionierarbeit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Deutschen Umweltpreis an Wissenschaftler überreicht, die zum Schutz des Wassers und der Ozeane beigetragen haben. Die mit 500 000 Euro höchstdotierte Umweltauszeichnung Europas ging in Erfurt an die Meeresbiologin Antje Boetius, Leiterin des Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, und an ein interdisziplinäres Team von Abwasserforschern vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung Leipzig sowie vom Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung. Die Preisträger hätten Pionierarbeit geleistet bei der Erforschung der Tiefsee sowie bei der Entwicklung eines Systems, das Menschen in Jordanien zu sauberem Wasser verhelfe, sagte Steinmeier. Verabschiedet wurde bei der Preisverleihung eine Erklärung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt für Vielfalt und Toleranz. Das Kuratorium der Stiftung wolle damit ein Zeichen gegen Populismus, Gleichgültigkeit gegenüber Fakten und unverantwortliche Vereinfachungen setzen, hieß es.