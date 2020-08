Bei den Tonaufnahmen für das Stück „Ich“ aus der Feature-Antenne (Film-Still)

Was war bis jetzt?

Was kommt noch?

Wo stehe ich?

Und wo will ich hin?

Fünf Menschen in unterschiedlichen Situationen schauen aus der Vogelperspektive auf sich selbst und denken über Ihre Leben nach – es ist gerade nicht die schlechteste Zeit dafür. Vier davon haben wir dabei mit dem Mikrofon begleitet. Der oder die fünfte sind Sie – wenn Sie uns zuhören.

Ursendung

Feature-Antenne: Zwischenbilanz

Zusammengestellt von Jenny Marrenbach und Ingo Kottkamp

Moderation: Jenny Marrenbach

Ton und Technik: Christoph Richter

Produktion: Deutschlandfunk Kultur 2020

Länge: 56'30

Mit den folgenden Kurz-Dokus:

Beate und David

Von Patrick Batarilo

Beste

Von Jurate Braginaite

Gabriel

Von Marta Medvešek



Roger

Von Klaus Schirmer



Ich

Von Robert Schoen