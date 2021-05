Zeit für Bücher Das Extra-Lesefest in Leipzig beginnt

Gelesen wird in jedem Fall: Trotz der Absage der Buchmesse ist in Leipzig einiges los in Sachen Literatur. (picture alliance / dpa / Jan Woitas)

Mit der Verleihung des Leipziger Buchpreises zur Europäischen Verständigung wird am Abend das Lesefest "Leipzig liest extra" eröffnet. Der Autor Johny Pitts und und der Essayist László Földényi werden trotz der Corona-bedingten Einschränkungen geehrt.

Wohlgemerkt: Dies ist nicht die Leipziger Buchmesse, denn die ist - wegen der Pandemie auch bereits 2020 - abgesagt. Auf dem Messegelände findet erneut kein Buchmessentrubel statt. Ganz ohne einen Bücherfrühling soll 2021 aber nicht bleiben. Die Messe veranstaltet vom 27. bis 30. Mai eine kleine Sonderausgabe des Literaturfestes "Leipzig liest". Etwa 350 Veranstaltungen stehen auf dem Programm; zu etwa 100 Lesungen ist auch Publikum zugelassen.

Der Großteil der Lesungen wird online aufgenommen und gestreamt, doch inzwischen steht fest, dass einige Veranstaltungsorte auch Publikum unter freiem Himmel zulassen können. Die sinkenden Corona-Inzidenzen in Leipzig machen das möglich, teilte die Leipziger Buchmesse mit. Persönlich zu erleben sind zum Beispiel Christoph Hein, Sebastian Fitzek, Dmitrij Kapitelman und Hengameh Yaghoobifarah.

Geehrt werden am Mittwochabend in der Nikolaikirche der britische Essayist und Fotograf Johny Pitts sowie nachträglich der Preisträger von 2020, László Földényi aus Ungarn. Sie erhalten jeweils 20.000 Euro Preisgeld. Die Preisverleihung in Leipzig kann ab 19 Uhr per Livestream verfolgt werden.

Johny Pitts beschreibt in dem Buch "Afropäisch" seine Reise durch das schwarze Europa. Was hat ihn dazu bewegt? "Ich wuchs mit dem Gefühl auf, dass ich nirgendwo hinpasste", sagt Pitts im Gespräch [AUDIO]. Pitts bereiste für sein Buch europäische Städte wie Paris, Brüssel, Berlin, Moskau und Lissabon und erkundete die Viertel, wo Menschen afrikanischen Ursprungs leben. "Ich bin nur pro-schwarz, weil ich pro Gleichheit bin", sagt der 34-jährige Autor.

Der ungarische Essayist, Kunsttheoretiker und Übersetzer László Földényi wird mit einem Jahr Verspätung geehrt. Die Jury hob vor allem Földényis Buch "Lob der Melancholie" hervor. "László Földényi ist für mich einer der wichtigsten – oder vielleicht der wichtigste – ungarische Intellektuelle und das schon seit vielen Jahrzehnten", sagt sein deutscher Verleger Andreas Rötzer im Gespräch [AUDIO].

15 Bücher, drei Preise, 60.000 Euro

Am Freitag wird der Preis der Leipziger Buchmesse in drei Kategorien – Belletristik, Sachbuch/Essayistik und Übersetzung – verliehen. Die mit insgesamt 60.000 Euro dotierte Auszeichnung zählt zu den renommiertesten Literaturpreisen im deutschsprachigen Raum.

Die fünf Nominierten und ihre Bücher in der Belletristik stellen wir in Gesprächen vor [AUDIO]: Iris Hanika, Judith Hermann, Christian Kracht, Friederike Mayröcker und Helga Schubert.

Der Preis der Leipziger Buchmesse für das beste Sachbuch des Jahres ist umkämpft. Was allen fünf nominierten Autorinnen und Autoren gemeinsam ist: Sie betrachten ihr Thema aus verblüffenden Perspektiven und kommen zu erstaunlichen Erkenntnissen. Wir sprachen mit Armin Nassehi, Bettina Hitzer, Jan Wenzel, Julia Voss, Michael Martens [AUDIO].

Der Preis wird auch für eine herausragende Übersetzungsleistung vergeben. Wir stellen die Nominierten und ihre erfolgreichen Projekte vor: Hinrich Schmidt-Henkel, Ann Cotton, Sonja Finck und Frank Heibert, Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren sowie Timea Tankó [AUDIO].