Kulturnachrichten

Samstag, 17. August 2019

Zeichentrickfilmer Richard Williams verstorben Der Zeichentrickfilmer, Regisseur und Filmproduzent Richard Williams ist tot. Williams, der durch seine Arbeit an dem Film "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" bekannt wurde und dafür zwei Oscars erhielt, wurde 86 Jahre alt. Die Karriere des Kanadiers spannte vom "Golden Age of Animation" in den 50er und 60er Jahren bis zur Beginn der Computeranimation in den 1990er Jahren. Sein Werk "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" verband Live-Schauspiel mit Cartoon-Ausschnitten aus allen Ären. In seinem eigenen Studio, das er in England eröffnete, arbeiteten unter anderem die ehemaligen Disney-Angestellten Art Babbitt, der Schöpfer von Goofy, und Milt Kahl, der den Dschungelbuch-Tiger Shir Khan animierte.

Goldener Leopard für den Spielfilm "Vitalina Varela" Den Goldenen Leoparden, den Hauptpreis des 72. Internationalen Filmfestivals Locarno, hat der Spielfilm "Vitalina Varela" des Regisseurs Pedro Costa aus Portugal gewonnen. Das gab die Jury unter Vorsitz der französischen Autorin und Regisseurin Catherine Breillat bekannt. Der von suggestiven Bildern geprägte avantgardistische Spielfilm schildert das Leben einer armen Frau von den Kapverdischen Inseln, die in Lissabon ums Überleben kämpft. Als beste Schauspielerin wurde die von den Kapverden stammende Vitalina Varela, die sich im Gewinnerfilm sozusagen selbst spielt, ausgezeichnet. Den Preis als Bester Schauspieler erhielt der Brasilianer Regis Myrupu, der in der brasilianisch-französisch-deutschen Koproduktion "A Febre" ("Fieber") die Hauptrolle eines indigenen Hafenarbeiters spielt. Die Auszeichnung für die beste Regie ging an den Franzosen Damien Malivel für "Les Enfants d'Isadora" ("Die Kinder von Isadora"). Der deutsche Beitrag "Das freiwillige Jahr" von Ulrich Köhler und Henner Winckler ging leer aus.

Schauspieler Peter Fonda mit 79 Jahren gestorben Der amerikanische Schauspieler Peter Fonda, der durch den Kult-Film "Easy Rider" berühmt wurde, ist tot. Er sei am Freitag in seinem Haus in Los Angeles an den Folgen von Lungenkrebs gestorben, teilte die Familie des Schauspielers mit. Der Sohn von Hollywood-Star Henry Fonda und der jüngere Bruder von Jane Fonda wurde 79 Jahre alt.

Klage im Knabenchor-Streit abgewiesen Das Berliner Verwaltungsgericht hat die Klage eines neunjährigen Mädchens zur Aufnahme in einen Berliner Knabenchor zurückgewiesen. "Die Ausrichtung des Klangbildes eines Chores gehört zur Kunstfreiheit", sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Auch sah es das Gericht als erwiesen an, dass es einen "Knabenchorklang" gebe. Die Ablehnung sei insofern nicht an ein biologisches Geschlecht geknüpft. Bei der Klage, bei der das Recht auf Gleichbehandlung der Geschlechter gegen das Recht der Kunstfreiheit abzuwägen gewesen sei, handele es sich um einen "Pilotfall", hieß es. Dieser werde möglicherweise in höheren Instanzen weiter behandelt. Die Klägerin habe das Recht, Berufung einzulegen.