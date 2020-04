Kulturnachrichten

Samstag, 18. April 2020

Zehntausende stellen Kunstwerke nach Der Aufruf des kalifornischen J. Paul Getty Museums, während der Corona-Krise Kunstwerke nachzustellen, hat überraschend großen Zuspruch gefunden. Das Museum habe bereits etwa 100 000 Einsendungen bekommen, sagte die Getty-Mitarbeiterin Annelisa Stephan der Deutschen Presse-Agentur. Das Museum postet die Zusendungen auf Twitter, Instagram und Facebook. Besonders beliebt seien Gemälde von Vincent van Gogh, Jan Vermeer, Rembrandt, Salvador Dalí und Frida Kahlo. Van Goghs "Schwertlilien"-Gemälde wurde etwa aus Knete, Perlen und gehackten Möhren nachgeahmt, für Vermeers "Mädchen mit dem Perlenohrring" musste ein Mops mit Kopftuch und Ohrring herhalten. Manche Teilnehmer hätten nach eigenen Angaben viele Stunden an ihren Nachahmungen gebastelt. "Also viel länger, als jemand im Museum vor einem Kunstwerk stehen würde", so die Getty-Mitarbeiterin.

Grütters will Hilfe für Kulturszene nachjustieren Nach Kritik an ersten Hilfspaketen will Kulturstaatsministerin Monika Grütters weiter an der Unterstützung für die Kulturszene feilen. Sie werde sich weiter mit aller Kraft dafür einsetzen, die einzigartige Kulturlandschaft in Deutschland in all ihrer Vielfalt zu erhalten, sagte die CDU-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Dazu gehöre natürlich auch, dass die Bundesregierung die bestehenden Hilfsmaßnahmen beständig überprüfe und gegebenenfalls auch nachjustiere. Die unterschiedlichen Hilfsprogramme in den Ländern hatte der Deutsche Kulturrat zuvor als ungerecht kritisiert. Für diesen "Förderflickenteppich" gebe es keinen nachvollziehbaren Grund, hieß es dort. Auch Verbände von Schauspielern und bildenden Künstlern sehen weiteren Regelungsbedarf.

Zeichentrick-Regisseur Gene Deitch ist gestorben Der US-amerikanische Zeichentrick-Regisseur Gene Deitch ist vorletzte Nacht in Prag im Alter von 95 Jahren gestorben. Sein Streifen "Munro" gewann 1961 den Oscar für den besten animierten Kurzfilm. Er handelt von einem kleinen Jungen, der versehentlich zum Armeedienst eingezogen wird. Verantwortlich war Deitch auch für mehr als ein Dutzend "Tom und Jerry"-Folgen. Das Leben des Künstlers war selbst filmreif: 1959, auf dem Höhepunkt des Kalten Kriegs, reiste er zu Geschäftsverhandlungen nach Prag, wo er seine künftige Ehefrau traf und für immer blieb. Deitch bezeichnete sich als einzigen freien US-Amerikaner, der drei Jahrzehnte hinter dem Eisernen Vorhang lebte.

Anträge für Autokinos stark angestiegen Durch die Corona-Krise ist die Zahl von Anträgen für Autokinos stark gestiegen. Die Bundesnetzagentur hat dafür seit Anfang März bundesweit 43 Rundfunkfrequenzen zugeteilt. Fast 80 weitere Anträge lägen noch vor und würden zügig bearbeitet. Vor der Corona-Krise hätte es nur vereinzelt Nachfragen gegeben. Die Bundesnetzagentur muss Autokinos eine Erlaubnis dafür geben, dass sie die Tonspur der Filme über die Autoradios senden darf. Dabei muss gewährleistet sein, dass andere Funksignale dadurch nicht gestört werden.

Rolling Stones beteiligen sich an Benefiz-Konzert Die Rolling Stones haben angekündigt, dass die Band sich heute an einem Konzert zu Gunsten der Weltgesundheitsorganisation beteiligt. Bei der Show "One World - Together at Home" wollen außerdem Künstler wie Elton John, Paul McCartney, Taylor Swift, Billie Eilish, Lady Gaga und viele andere auftreten. Zahlreiche Sender übertragen live im Internet. Mit dem Konzert soll Geld zugunsten eines Fonds der WHO zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gesammelt werden.

Deutsche MeToo-Anlaufstelle meldet 255 Vorfälle 255 Menschen haben sich in den vergangenen anderthalb Jahren bei einer Anlaufstelle für sexuelle Belästigung beim Theater und Film gemeldet. Eine Beraterin der Vertrauensstelle sagte dem Magazin "Der Spiegel", in 18 Monaten habe die Einrichtung etwa 500 Beratungsgespräche geführt. Dabei sei es um alle Formen von Machtmissbrauch gegangen, von Anstieren bis hin zu schweren Straftaten. Innerhalb des ersten Jahres seien elf Vergewaltigungsvorwürfe am Arbeitsplatz gemeldet worden.

Steigerlied und Trinkhallenkultur werden Kulturerbe Das Steigerlied und die Trinkhallenkultur werden in das immaterielle Kulturerbe von Nordrhein-Westfalen aufgenommen. Aus 18 Bewerbungen habe eine Jury diese beiden Traditionen ausgewählt, teilte das NRW-Kulturministerium in Düsseldorf mit. Das Steigerlied beginnt mit den Zeilen "Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt" und wird auch nach dem Ende des Steinkohlebergbaus bei vielen Gelegenheiten gesungen. Die Trinkhallen sind ein Markenzeichen des Ruhrgebiets.

Renommierte Musikfestivals abgesagt Das Montreux Jazz Festival und das Schleswig Holstein Musik Festival finden in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Die Veranstalter des Jazz Festivals teilten mit, sie versuchten, unter anderem die Konzerte von Lionel Richie, Brittany Howard, Lenny Kravitz und der Black Pumas auf das kommende Jahr zu verschieben. Als neuer Termin ist der 2. bis 17. Juli 2021 geplant. Auch das Schleswig Holstein Musik Festival ist abgesagt worden. Stattdessen werde es einen "Sommer der Möglichkeiten" mit ausgewählten Konzerten in besonderen Formaten geben, teilte das Festival mit. Die geplanten Konzerte von Gregory Porter, Tom Jones und dem Porträtkünstler Xavier de Maistre gemeinsam mit Startenor Rolando Villazón würden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Das SHMF gilt mit mehr als 200 Konzerten, 126 Spielstätten und einem Kartenkontingent von fast 200 000 Tickets als Deutschlands größtes Klassik-Festival.