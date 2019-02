Kulturnachrichten

Montag, 25. Februar 2019

Zehntausende kommen zu Manga-Ausstellung in Tokyo Japanische Regierung will gegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen In Japan hat eine Manga-Messe von Fans für Fans Zehntausende Besucher angelockt. Bei der "Haru Comic City" auf dem Messegelände Tokyo Big Sight boten Manga-Fans ihre selbst gezeichneten Werke zum Kauf an. In Japan entwerfen viele Leser ihre eigenen Comics. Manche sind eine Art Parodie oder auch eine Hommage an die Werke professioneller Comic-Zeichner. Solche Mangas werden von Fans "zweite Kreation" genannt. Während sich hierbei Urheberrechtsverletzungen in Grenzen halten, sind sie bei digitalen Mangas ein großes Problem. Dagegen will die japanische Regierung nun mit verschärften Gesetzen vorgehen. Künftig soll das unerlaubte Herunterladen von digitalen Comic-Darstellungen und anderen literarischen Werken unter Strafe stehen. Bislang gilt dies nur für illegale Downloads von Musik und Videos.

Große Sempé-Illustration auf Pariser Häuserwand Die Metropole will so ihr Stadtbild verschönern Eine Illustration des berühmten französischen Zeichners Jean-Jacques Sempé ist mitten in Paris auf einer Hausfassade im 3. Arrondissement zu sehen. Die sieben Meter hohe und fünf Meter breite Reproduktion des Sempés-Werkes wurde von dem Pariser Künstler Jean-Marie Havan gemalt - in rund 200 Stunden. Die Radfahrer sind klein, die Landschaft ist riesig: der Zeichner hat seine Helden oft auf Zweirädern dargestellt. Die Initiative geht unter anderem auf die Stadt Paris zurück, mit der die Metropole verschönert werden soll. Sempé gehört zu den bedeutendsten Zeichnern und Karikaturisten Frankreichs. Der 86-Jährige ist mit der Kinderbuchserie "Der kleine Nick" berühmt geworden, die er illustriert und der 1977 verstorbene René Goscinny geschrieben hat. Die Anekdoten über einen Schuljungen und seine Freunde im Frankreich der 50er- und 60er-Jahre haben sich millionenfach verkauft. Seine Geschichten haben oft einen philosophischen Hintergrund. Die beiden Fahrradfahrer, die sich nun auf der Pariser Häuserwand kreuzen, ohne dass sich ihre Wege schneiden, versinnbildlichen die Kommunikation unserer heutigen vernetzten Gesellschaft.

Pippi Langstrumpfs Papagei und ältester Elefant Deutschlands sind tot Karlsruher Zoo meldet zwei Trauerfälle Der Pippi Langstrumpfs Papagei Rosalinda ist tot. Mit 51 Jahren habe der hellrote Ara ein "fast biblisches" Alter erreicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Karlsruhe. Das Tier starb demnach am Samstag im Karlsruher Zoo auf dem Arm von Zoodirektor Matthias Reinschmidt an Altersschwäche. Rosalinda ist der Filmname des Vogels, der durch den Film "Pippi in Taka-Tuka-Land" bekannt wurde. Der Ara - eigentlich ein Männchen mit Namen Douglas - drohte 2016 eingeschläfert zu werden. Schwedische Behörden hatten seinen Käfig im schwedischen Malmö für zu klein befunden. Nach einem medialen Aufschrei bot sich der Karlsruher Zoo an, dem berühmten Vogel Unterschlupf zu bieten. Der Karlsruher Zoo meldet noch einen weiteren Trauerfall: Ebenfalls am Samstag ist die 63 Jahre alte Elefantenkuh Rani gestorben. Rani galt als der älteste Elefant Deutschlands. Er konnte sich bereits nicht mehr auf den Beinen halten und starb an Kreislaufversagen, kurz bevor eine Tierärztin das dreieinhalb Tonnen schwere Tier erlösen konnte. Rani war im Oktober 1957 als zweijähriges Jungtier als Wildfang aus Indien nach Karlsruhe gekommen. "Rani stand wie kein anderes Tier über Jahrzehnte als ein Symbol unseres Zoos. Wir alle trauern um sie", sagte Zoodirektor Reinschmidt.

Bela B: "Schrei nach Liebe" wäre heute schwerer zu schreiben Ärzte-Musiker: Politisches Umfeld ist deutlich komplexer als früher Ein Lied wie "Schrei nach Liebe", das zur Hymne gegen Rechtsradikalismus avancierte, wäre nach Einschätzung von Bela B im heutigen politischen Umfeld kaum zu schreiben: "Heute kannst du nicht so einfach mit Faust hoch und 'Ihr seid alle Nazis' kommen", sagte der Ärzte-Musiker der "Welt am Sonntag". Zur Begründung sagte er, "es gibt eine Partei im Bundestag, die mit der extremen Rechten schmust, es gibt die vermeintlich rebellischen Identitären als Angebot an die Jugend, es gibt Bestrebungen, das Holocaustleugnen in den politischen Diskurs zu bringen - das in einen Drei-Minuten-Song zu packen ist schwierig." Die Ärzte hatten "Schrei nach Liebe" 1993 erstmals veröffentlicht. 2015 kehrte das Lied in Reaktion auf fremdenfeindiche Ausschreitungen gegen Flüchtlinge nach einer Kampagne in sozialen Netzwerken in die Charts zurück und schaffte es dort sogar auf Platz eins.