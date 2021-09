Kulturnachrichten

Montag, 20. September 2021

ZdK fordert mehr Frauen in Führungspositionen Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken fordert mehr Frauen in kirchlichen Führungspositionen. ZdK-Präsident Sternberg sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", es sei ein gutes Signal, dass es mit Beate Gilles nun eine Generalsekretärin bei der Deutschen Bischofskonferenz gebe. Dies sei ein Zeichen für die Veränderungsbereitschaft innerhalb der Katholischen Kirche. Zugleich betonte der Chef der Laienorganisation, dass es Besetzung von Führungsposten mit Frauen letztlich auch um die Teilhabe von über der Hälfte der Gläubigen gehe. Außerdem erforderten nicht alle Führungsaufgaben eine priesterliche Weihe. Gleichzeitig müsse die Debatte darüber weitergeführt werden, welche theologischen Argumente im Jahr 2021 noch trügen, Frauen weiterhin von der Weihe auszuschließen. Die katholischen Bischöfe in Deutschland kommen morgen zu ihrer Herbstvollversammlung in Fulda zusammen. Ein Schwerpunkt der viertägigen Beratungen ist der Reformprozess „Synodaler Weg“.

Filmemacherin Tatjana Turanskyj gestorben Die Filmemacherin Tatjana Turanskyj ist tot. Sie starb am Samstag nach langer Krankheit im Alter von 55 Jahren, bestätigten Weggefährtinnen gegenüber Deutschlandfunk Kultur. Tatjana Turanskyj war eine wichtige feministische Filmemacherin und Kämpferin für Gleichstellung. So setzte sie sich als Mitbegründerin von "Pro Quote Regie" für eine Quote für die Vergabe von Regieaufträgen an Frauen im Fernseh- und Filmbereich ein. Zu ihren wichtigsten Filmen gehören "Eine flexible Frau" und "Top Girl".

Preis für "Anchorage" beim Filmfest Oldenburg Das Internationale Filmfest Oldenburg ist am Sonntagabend mit einer Abschlussgala und der Auszeichnung der Preisträger zu Ende gegangen. Als bester Film wurde bei der 28. Auflage des Independent-Festivals der Beitrag "Anchorage" von Scott Monahan und Dakota Loesch prämiert. Der Streifen bekam den "German Independence Award". Loesch erhielt außerdem den Preis als bester Darsteller, wie die Organisatoren mitteilten. Bei den Frauen setzte sich Eaindra Kyaw Zin aus "What happened to the Wolf?" durch. Im Programm lief mit dem Film "The Maestro" von Paul Spurrier nach Angaben der Veranstalter unter anderem eine Weltpremiere. Dieser Beitrag wurde mit dem "Spirit of Cinema Award" ausgezeichnet.