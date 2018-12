ZDF bedauert polnisches Urteil zu TV-Dreiteiler

Sonntag, 30. Dezember 2018

Eine geplante Ausstellung über das "Design des Dritten Reiches" in den Niederlanden ist auf Kritik gestoßen. Der Bund der niederländischen Antifaschisten (AFVN) kritisierte die vom Design Museum der Stadt Den Bosch angekündigte Ausstellung als "provozierend". In einer Erklärung verlangte sie ein Eingreifen der Stadtverwaltung gegen die Ausstellung. Das Design Museum (bis 2018 Städtisches Museum) in Den Bosch plant vom 14. September 2019 bis 20. Januar 2020 eine Ausstellung über Kunst und Design im Dritten Reich. Nach Angaben von Museumsdirektor Timo De Rijk sollen dabei neben bildender Kunst auch Design-Exponate gezeigt werden - vom Volkswagen über Möbel, Werbeplakate und die Optik von Massenaufmärschen bis hin zum Hakenkreuz. Die Ausstellung werde "wesentliche Exponate" aus großen deutschen Museen zeigen, teilte das Museum auf seiner Webseite mit. Ziel der Ausstellung sei es, zu zeigen, was Design und Kunst auch in schlechtem Sinne leisten könnten.

Norman Gimbel wurde 91 Jahre alt

Norman Gimbel, der Texter des Welthits "Killing Me Softly" und anderer berühmter Songs, ist tot. Er starb bereits am 19. Dezember im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Montecito, wie sein Sohn Tony Gimbel mitteilte. Der in Brooklyn geborene Gimbel gewann zusammen mit dem Komponisten David Shire einen Academy Award für den besten Originalsong für "It Goes Like It Goes" von Jennifer Warnes im Film "Norma Rae" von 1979. 1973 hatte er zusammen mit seinem langjährigen Komponisten-Mitarbeiter Charles Fox für "Killing Me Softly" von Roberta Flack den Grammy für den besten Song des Jahres gewonnen. Einen weiteren Hit landete Gimbel mit dem englischen Text zum brasilianischen Bossa-Nova-Song "The Girl from Ipanema". 1984 wurde Gimbel als Mitglied in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.