"ZDF@Bauhaus" zieht von Dessau nach Weimar

Mittwoch, 10. Juli 2019

Gut neun Monate nach den Querelen um einen Auftritt der Punkband "Feine Sahne Fischfilet" verliert das Bauhaus in Dessau die Konzert-Reihe "ZDF@Bauhaus". Künftig kommt das Format aus der Bauhaus-Stadt Weimar. Das teilt das ZDF mit. Damit beginne die neue Staffel dort, wo vor einem Jahrhundert die Wiege des Bauhauses lag. Laut ZDF hat der Umzug mit dem 100. Jubiläum der Kunstschule zu tun - nicht jedoch mit den Querelen um den abgesagten Punkband-Auftritt in ihrer Reihe. Die Bauhaus-Stiftung in Dessau hatte vorigen Oktober ein Konzert der linken Band abgelehnt, nachdem rechte Gruppierungen zum Protest gegen den Auftritt aufgerufen hatten. Das hatte bundesweit für Diskussionen und Kritik gesorgt.

Die Sängerin Nicki Minaj hat aus Bedenken über Menschenrechtsverletzungen ein geplantes Konzert in Saudi-Arabien abgesagt. Sie werde beim Jeddah World Fest nicht auftreten, gab Minaj per Mitteilung laut US-Medien bekannt. Es sei ihr wichtig, damit ihre Unterstützung für Frauenrechte, für die LGBTQ-Community und für Meinungsfreiheit klar herauszustellen. LGBTQ steht für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle und queere Menschen. Das Jeddah World Festival hatte die "Megatron"-Rapperin vorige Woche für ein Konzert am 18. Juli als Stargast angekündigt. Menschenrechtler hatten danach die Sängerin aufgefordert, nicht bei dem Festival in dem konservativ-islamischen Land aufzutreten. Minaj ist für ihre freizügigen Lieder bekannt.