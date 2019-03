Kulturnachrichten

Freitag, 1. März 2019

YouTube stellt Kommentarfunktion bei Kindervideos ab Werbekunden hatten sich von der Plattform zurück gezogen Die Internet-Videoplattform YouTube will bei den meisten Videos mit Minderjährigen die Kommentarfunktion abschalten. Die Ankündigung kam, nachdem sich Werbekunden in der vergangenen Woche mit der Begründung von der Plattform zurückgezogen hatten, es gebe unangemessene Kommentare zu Videos mit Kindern. YouTube begann bereits in der vergangen Woche damit, die Kommentarfunktion bei Millionen von Videos mit Kindern abzuschalten. Insbesondere der Telekommunikationskonzern AT&T und Epic Games hatten auf Berichte mit Werbeboykott reagiert, wonach Pädophile Kommentare zu harmlosen Videos von Kindern verbreiteten. Nur bei wenigen von Minderjährigen betriebenen Kanälen sollen Kommentare hinterlassen werden können, deren Inhalte aber aktiv überwacht werden sollen, hieß es.

Kultserie "Pumuckl" wieder im TV Ab heute bei Amazon, nächstes Jahr im BR Viele Jahre lang war Pumuckl aus dem Fernsehen verschwunden. Jetzt kehrt der freche, rothaarige Kobold wieder zurück. Ab heute ist die Serie "Meister Eder und sein Pumuckl" über die Bezahl-Plattform Amazon Prime Video zu sehen. 2020 zeigt das BR Fernsehen die 52 digital restaurierten Folgen, die im Jahr 1982 mit Gustl Bayrhammer als Schreinermeister Eder und der Pumuckl-Stimme von Hans Clarin zur Kultserie wurden. Seit 2012 waren Pumuckls Streiche nicht mehr im Fernsehen zu sehen. Der Grund: Meinungsverschiedenheiten und Auseinandersetzungen über Urheberrechte zwischen den Beteiligten, darunter die Pumuckl-Autorin Ellis Kaut, die 2015 starb, samt Familie und Pumuckl-Zeichnerin Barbara von Johnson.

Margot Käßmann bekommt eine eigene Zeitschrift "Mitten im Leben" ab April monatlich Margot Käßmann, Theologin und ehemalige Vorsitzende des Rats der Evangelischen Kirche in Deutschland, veröffentlicht eine eigene Zeitschrift. "Mitten im Leben" kommt ab April monatlich im Freiburger Herder-Verlag heraus. Käßmann schreibe dabei über "Persönliches und Politisches", gehe biblischen Geschichten nach und suche das Gespräch mit Weggefährten. Der Verlag spricht von einem "Notizbuch von Margot Käßmann, das ihre Freunde und Fans abonnieren können". Das Heft kostet 5,95 Euro. Zur geplanten Auflage wollte sich der Verlag nicht äußern.

Hallstatt beschließt Limit für Touristen Österreicher Ort muss jährlich 20.000 Reisebusse verkraften Angesichts von einer Million Touristen pro Jahr zieht die kleine Gemeinde Hallstatt in Österreich die Notbremse. Von 2020 an sollen Busse den besonders bei Asiaten beliebten malerischen Ort am Hallstätter See nur noch anfahren dürfen, wenn sie eines der begrenzt verfügbaren Zufahrtstickets gekauft haben, beschloss der Gemeinderat des 770-Seelen-Orts. Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, sagte Bürgermeister Alexander Scheutz. Die Zahl der Busse, die in kurzer Frist von 8000 auf rund 20 000 im Jahr gestiegen war, soll mit dieser Maßnahme um rund ein Drittel verringert werden. Außerdem soll mit dem Verkauf der Slots die Verweildauer der Gäste gesteigert werden. "Unter 150 Minuten kann man als Bus-Tourist Hallstatt nicht besuchen", sagte Scheutz.

Neuer Standort für thüringisches Bratwurstmuseum Baupläne auf ehemaligem KZ-Außenlager hatten Proteste ausgelöst Der Stadtrat von Mühlhausen hat einen neuen Standort für ein Thüringer Bratwurstmuseum beschlossen. Nach Angaben von Bürgermeisterin Sill soll es nun am Rand des Stadtwaldes entstehen. Zunächst war für den Neubau des Museums ein ehemaliges Außenlager des KZ Buchenwald vorgesehen. Das hatte heftige Diskussionen und Proteste ausgelöst, woraufhin der Plan verworfen wurde. Das "1. Deutsche Bratwurstmuseum" steht in Holzhausen bei Arnstadt. Wegen der hohen Besucherzahlen muss es in ein größeres Gebäude umziehen.

Chef von "Game of Thrones"-Sender HBO tritt zurück Neuer Besitzer will HBO zum Streamingdienst umbauen Der Chef des US-Bezahlsenders HBO, Richard Plepler, hat nach fast 28 Jahren im Unternehmen seinen Rücktritt eingereicht. Es falle ihm zwar schwer, doch es sei der richtige Zeitpunkt, die Firma zu verlassen, schrieb Plepler in einem vom US-Sender CNBC veröffentlichten Memo an die Mitarbeiter. Unter dem 59-Jährigen wurde HBO mit Serien wie "The Games of Thrones", "The Wire" oder "Sex and the City" weltberühmt. Inzwischen erschweren der Streaming-Boom und der Konkurrenzdruck etwa durch Netflix das Geschäft jedoch. Der neue HBO-Besitzer, der Telekomriese AT&T, will einen neuen eigenen Streaming- Service starten.

Musik-Multitalent André Previn ist tot Der Pianist, Dirigent und Komponist wurde 89 Jahre alt André Previn ist in New York gestorben. Das teilte seine Managerin Linda Petrikova mit. Previn, dessen jüdische Familie vor der NS-Verfolgung in die USA floh, begann seine Musikerkarriere bereits als Teenager in Hollywood. Für die Orchestrierung von Musicals gewann er vier Oscars, darunter 1964 für "My Fair Lady". Seine Hollywood-Karriere gab er auf, um sich der klassischen Musik zu widmen. Anerkennung und Ruhm erhielt er für seine Arbeit als Dirigent, aber auch als Pianist und Komponist. Sein Werk umfasst Filmmusik, Klassik und Jazz.

Französische Sprache wird weiblicher Berufe künftig auch in femininer Form Die französische Sprache soll weiblicher werden. In Zukunft soll es für viele Berufsbezeichnungen in Frankreich auch eine weibliche Form geben. Das hat die ehrwürdige Académie française mit großer Mehrheit entschieden. Prinzipiell gebe es keine Hindernisse für die Feminisierung von Berufsbezeichnungen, heißt es in dem Bericht der Gelehrtengesellschaft und Sprachinstanz. Es handele sich um eine "natürliche Entwicklung der Sprache", so die Wissenschaftler. In dem Bericht heißt es, es solle sichergestellt werden, dass der Platz der Frau in der Gesellschaft auch in der Sprache abgebildet wird. In Frankreich gibt es für zahlreiche Berufsbezeichnungen keine weibliche Form - so wird etwa für die Ärztin der männliche Begriff "médecin" verwendet, allerdings mit dem weiblichen Artikel "la". Häufig wird für die weibliche Form im Französischen ein "e" angefügt. Für einige Berufsbezeichnungen gibt es bereits die weibliche Form - etwa bei der Anwältin ("l'avocate"). In das offizielle Wörterbuch haben es die weiblichen Bezeichnungen für Berufe, Titel oder Dienstgrade bisher allerdings nicht geschafft - das soll sich nun ändern.

Keine Herausgabe des Cross Gemäldes an Erben Landgericht Potsdam hat Klage gegen Museum Barberini zurückgewiesen Im juristischen Streit um ein Gemälde des französischen Malers Henri-Edmond Cross (1856-1910) hat das Landgericht Potsdam die Herausgabe des Werks an die Kläger abgelehnt. Die Zivilkammer habe die entsprechende Klage auf Einstweilige Verfügung von Erben eines französischen Sammlers gegen das Museum Barberini zurückgewiesen, teilte das Landgericht mit. Zur Begründung erklärte die Kammer, sie sehe keine Gefahr, dass das Gemälde verschwinde. Zudem könnten sich die Kläger mit ihrem Anspruch "gegen denjenigen wenden, der sich hier als Eigentümer geriere, das Museum of Fine Arts in Houston". Den Klägern würden rechtliche Schritte auch nicht durch den museumsüblichen Leihverkehr erschwert. Das Gemälde "Regatta in Venedig" war im Rahmen einer Retrospektive zu dem französischen Neoimpressionisten bis zum 17. Februar im Barberini gezeigt worden. Die Erben machten geltend, dass das Gemälde im Zweiten Weltkrieg bei dem Sammler beschlagnahmt worden sei. Das Museum in Houston hatte dagegen als Eigentümer erklärt, es gebe keinen Beweis, dass die Kläger die rechtmäßigen Erben des Sammlers seien.

Wolfgang Rihm für Lebenswerk geehrt Deutscher Musikautorenpreis für mehr als 500 Kompositionen Für sein Lebenswerk wird der Komponist und Essayist Wolfgang Rihm mit dem Deutschen Musikautorenpreis geehrt. Der meistgespielte deutsche Komponist der Gegenwart habe seinen eigenen, expressiven Stil konsequent weiterentwickelt und dabei Gattungsgrenzen überschritten, teilte die Verwertungsgesellschaft Gema in München mit. Mehr als 500 Kompositionen stammten aus Rihms Feder, darunter Oratorien, Orchesterwerke, Ensemblewerke und Kammermusik, aber auch Musiktheaterwerke. Die Auszeichnung von Musikautoren an Musikautoren wird am 14. März in Berlin verliehen.