Kulturnachrichten

Donnerstag, 14. Oktober 2021

Youtube sperrt erneut #allesaufdentisch-Videos Die Videoplattform Youtube hat zwei weitere Videos der umstrittenen Aktion #alles-auf-den-tisch gelöscht. Als Grund wurde ein Verstoß gegen eine Unternehmensrichtlinie angeführt, in der es um Desinformation zur Corona-Pandemie geht. Damit sind derzeit insgesamt vier Videos der Aktion gelöscht. Die Internet-Videoaktion #allesaufdentisch, an der sich unter anderem auch die Schauspieler Volker Bruch und Wotan Wilke Möhring beteiligt hatten, wurde Ende September gestartet. In vielen Videos werden die Corona-Maßnahmen und die mediale Berichterstattung darüber verurteilt. Kritiker werfen den Machern vor, verschwörungsideologische Erzählungen zu bedienen.

Bundeskanzlerin Merkel erhält spanischen Karlspreis Bundeskanzlerin Merkel wird am Mittag in Spanien für ihr langjähriges europäisches Engagement ausgezeichnet. Sie erhält den renommierten Europapreis Karl V. - den sogenannten spanischen Karlspreis. Überreicht wird er von König Felipe. In der Begründung der Jury heißt es, die Bundeskanzlerin sei stets eine "unerschütterliche Verfechterin des europäischen Integrationsprozesses und der wichtigen strategischen Rolle Europas auf der internationalen Bühne" gewesen. Die Zeremonie findet im Kloster Yuste in der Region Extremadura statt. Dorthin zog sich Kaiser Karl V. 1556 zurück, nachdem der damals mächtigste Mann der Welt alle Kronen und Ämter niedergelegt hatte.

Geschreddertes Banksy-Bild wird erneut versteigert In London wird heute erneut das Banksy-Kunstwerk versteigert, das 2018 bei einer Auktion teilweise zerstört worden war - nach einem ferngesteuerten Signal, ausgelöst durch den Künstler selbst. Das Werk zeigt ein Mädchen, das einem herzförmigen Luftballon hinterherguckt und heißt heute "Love is in the bin", auf deutsch: Liebe ist im Eimer. Der Schätzpreis liegt laut dem Auktionshaus Sotheby's bei fünf bis sieben Millionen Euro. Vor drei Jahren hatte Sotheby's das Bild für eine Million Pfund versteigert - wenige Augenblicke, bevor ein im Rahmen eingebauter Schredder es überraschend zerfetzte. Kurz darauf bekannte sich Banksy zu der Aktion.

Forderung nach Regulierung von Facebook & Co. Nach den jüngsten Anschuldigungen der früheren Facebook-Managerin Frances Haugen gegen den Konzern haben sich Vertreter klassischer Medien erneut für eine stärkere Regulierung von Sozialen Medien und Plattformen ausgesprochen. ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte auf dem Evangelischen Medienkongress in Frankfurt, ideologische, spalterische sowie menschenverachtende Inhalte müssten von journalistischen Angeboten erkennbar getrennt werden. Facebook zum Beispiel sei ein Medienunternehmen und könne die Verantwortung nicht an die Behörden delegieren. Facebooks Public-Policy-Direktorin für Zentraleuropa, Julia Reuss, verwies dagegen darauf, dass es Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sei, gegen strafbare Inhalte vorzugehen.

Irische Folklegende Paddy Moloney ist tot Die irische Folk-Legende Paddy Moloney ist im Alter von 83 Jahren gestorben. Das berichtet die BBC. Moloney spielte den irischen Dudelsack und war das einzige Mitglied der Band "The Chieftains", das ihr seit der Gründung 1962 angehörte. Später wurden die Musiker für ihre Interpretation irischer Folkmusik gemischt mit modernen Kängen weltbekannt. Der irische Präsident Michael D. Higgins würdigte Moloneys außergewöhnliche musikalische Fähigkeiten, die der irischen Musik weltweite Wertschätzung eingebracht hätten.

"Titane" ist Frankreichs Kandidat für Auslands-Oscar Das Fantasy-Drama "Titane" geht für Frankreich ins Rennen um den Auslands-Oscar. Man sei sehr stolz, dass ein sehr außergewöhnlicher Film, Frankreich vertreten werde, erklärte Dominique Boutonnat, der Leiter der Auswahlkommission, in Paris. Der zweite Film der 37-jährigen Regisseurin Julia Ducournau hatte bereits auf dem Filmfestival in Cannes im Juli die Goldene Palme gewonnen. Der Film dreht sich um Frauen, Erotik und Autos, um eine Geschlechtsumwandlung und Vaterschaft und spielt auf ungewöhnliche Weise mit Klischees. Am 8. Februar werden die fünf Bewerber für den besten internationalen Film bekanntgegeben. Der Spielfilm "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader geht für Deutschland ins Rennen. Die Oscars werden am 27. März in Los Angeles verliehen.

Musiker Gil Ofarim erstattet Anzeige Der Musiker Gil Ofarim hat bei der Münchner Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen den Mitarbeiter eines Leipziger Hotels erstattet, der ihn antisemetisch beleidigt haben soll. Zu den Details wolle sich Ofarim zurzeit nicht weiter äußern, teilte seine Managerin mit. Nun müsse man den Abschluss der Ermittlungen abwarten. Ofarim hatte in der vergangenen Woche in einem Video geschildert, dass ihn ein Hotelmitarbeiter aufgefordert habe, eine Kette mit dem Davidstern abzunehmen. Zu dem Vorfall liegen inzwischen mehrere Anzeigen vor. Der beschuldigte Hotelmitarbeiter hat Anzeige wegen Verleumdung erstattet. Er schildert die Vorkommnisse anders als der Künstler.