Kulturnachrichten

Mittwoch, 6. Oktober 2021

Youtube löscht Videokanäle von verurteiltem R. Kelly Nach der Verurteilung des R&B-Sängers R. Kelly in einem Missbrauchsprozess hat die Video-Plattform Youtube zwei offizielle Kanäle des Musikers gelöscht. Die Kanäle seien in Anwendung der geltenden Richtlinien gesperrt worden, erklärte die Google-Tochter, ohne dies näher auszuführen. Von anderen Nutzern hochgeladene Musikvideos des Sängers des Welthits "I Believe I Can Fly" bleiben aber verfügbar. Außerdem sind Kellys Songs und Alben weiter auf der Streamingplattform Youtube Music verfügbar. Der 54-Jährige war Anfang vergangener Woche in New York schuldig gesprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm unter anderem sexuelle Ausbeutung Minderjähriger, Entführung, Zwangsarbeit, Bestechung und Sexhandel in den Jahren 1994 bis 2018 zur Last gelegt.

Auch Kommunen für Rückgabe von Benin-Bronzen Nach Bund und Ländern sprechen sich nun auch die Kommunen für die Rückgabe von Raubkunst aus der Kolonialzeit aus. Das teilten die Kulturministerinnen und -senatoren der Länder in Potsdam mit. Damit haben sich alle staatlichen Stellen auch auf ein gemeinsames Vorgehen im Umgang mit den sogenannten Benin-Bronzen verständigt. Kulturstaatsministerin Grütters erklärte, eine abgestimmte Haltung auf deutscher Seite sei wichtig, um sich mit der nigerianischen Seite zu einigen. Die Staatsministerin für Internationale Kulturpolitik im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, will die Gespräche in Nigeria bereits in der kommenden Woche wieder aufnehmen.

Papst Franziskus beschämt über Missbrauchsfälle Papst Franziskus hat sich beschämt über das Ausmaß von Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche in Frankreich gezeigt. "Das ist ein Moment der Schande", sagte er bei einer Generalaudienz im Vatikan. Er sei beschämt über die viel zu lang andauernde Unfähigkeit der Kirche, die Betroffenen ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen. Den Opfern drücke er seine Trauer und seinen Schmerz wegen der erlittenen Traumata aus. Franziskus forderte die Bischöfe und Kirchenverantwortlichen in Frankreich dazu auf, alles zu unternehmen, damit sich solche Vorfälle nicht wiederholen. Gestern war der Bericht einer unabhängigen Untersuchungskommission zur sexualisierten Gewalt in der katholischen Kirche in Frankreich veröffentlicht worden. Demnach wurden zwischen 1950 und 2020 rund 216.000 Minderjährige Opfer sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche.

Beurlaubter Hotelmitarbeiter zeigt Ofarim an Nach dem Vorfall um den jüdischen Musiker Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel fordert der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, jüdischem Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken und im Alltag Solidarität zu zeigen. Zuvor hatte Ofarim mangelnde Unterstützung seitens der Umstehenden beklagt, als ein Hotelmitarbeiter ihn aufgefordert habe, seinen Davidstern abzulegen. Der betreffende Mitarbeiter ist inzwischen beurlaubt und hat eine Strafanzeige gegen den Musiker wegen Verleumdung gestellt. Ofarim hatte über Soziale Medien ein Video verbreitet, das bei den Usern zu großer Empörung geführt hatte. Darin sitzt der Musiker auf dem Bordstein vor dem Hotel und berichtet über die Ereignisse in dem Hotel. Vor Ort gab es am Dienstagbend eine Kundgebung mit etwa 400 Unterstützern.

Ukraine: Steinmeier will mehr Gedenken an NS-Opfer Bundespräsident Steinmeier hat zu einem intensiveren Gedenken an die Opfer der deutschen Weltkriegsverbrechen auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion aufgerufen. Die Orte nationalsozialistischer Verbrechen in der Ukraine seien auf der Landkarte der deutschen Erinnerungen kaum verzeichnet, sagte er beim Besuch zweier Gedenkstätten in der Ukraine. Dabei sei Erinnerung nicht nur wichtig, um sich an die Ereignisse zu erinnern, sondern auch, um den Toten einen Namen zu geben. Und deshalb müsse man die blinden Flecken der Erinnerung ausleuchten. Am Abend nimmt Steinmeier an einem Gedenken an die Opfer in der Schlucht von Babyn-Jar bei Kiew teil. Vor 80 Jahren hatten SS-Soldaten mehr als 33.700 Menschen jüdischen Glaubens getötet.

Nobelpreis geht an deutschen Chemiker Benjamin List Der diesjährige Chemie-Nobelpreis geht an den deutschen Chemiker Benjamin List und an seinen Kollegen David MacMillan von der US-Universität Princeton. Die Wissenschaftler werden für Methoden zur Beschleunigung chemischer Reaktionen ausgezeichnet. Sie hätten mit der "Organokatalyse" ein neues und geniales Werkzeug für den Aufbau von Molekülen entwickelt, hieß von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften. Sie werde für die Erforschung neuer Arzneimittel eingesetzt und habe auch dazu beigetragen, die Chemie umweltfreundlicher zu machen. Die Auszeichnung ist mit 980.000 Euro dotiert.

"Lieblingsbuch der Unabhängigen" 2021 nominiert Buchhändlerinnen und Buchhändler aus mehr als 820 inhabergeführten Buchläden haben ihre Nominierungen für das diesjährige "Lieblingsbuch der Unabhängigen" bekanntgegeben. Auf der Liste stehen fünf Romane aus diesem Jahr, wie die Organisatoren in Hamburg mitteilten. Nominiert wurden: "Stay away from Gretchen" von Susanne Abel, "Der große Sommer" von Ewald Arenz, "Wo der Wolf lauert" von Ayelet Gundar-Goshen, "Der Brand" von Daniela Krien sowie "Hard Land" von Benedict Wells. Bekanntgegeben wird das "Lieblingsbuch der Unabhängigen" am 21. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse.

Geisendörfer Preis für sechs Medienproduktionen Der diesjährige Robert Geisendörfer Preis geht an sechs Medienproduktionen. Gewonnen haben das Hörspiel "Ich werde nicht hassen" (WDR) und den Podcast "Sack Reis - was geht Dich die Welt an?" (SWR), wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik in Frankfurt am Main mitteilte. In der Kategorie Fernsehen wurde unter anderen die Dokumentation "Colonia Dignidad - Aus dem Innern einer deutschen Sekte" (Arte/WDR/SWR) ) ausgezeichnet, bei den Kinderprogrammen einzelne Folgen aus den Reihen "Schau in meine Welt" (SWR) und aus der "Sendung mit dem Elefanten" (WDR). Anstelle einer Preisverleihung zeigt 3sat am 10. Oktober eine 45-minütige Preis-Dokumentation, die bereits in der Mediathek verfügbar ist. Der Robert Geisendörfer zeichnet Sendungen aus, die das persönliche und soziale Verantwortungsbewusstsein stärken und zur gegenseitigen Achtung der Geschlechter beitragen.

Verdi fordert Mindestlöhne für die Kulturbranche Anlässlich der Kultusministerkonferenz hat die Gewerkschaft Verdi die Länder aufgefordert, mehr für die soziale Absicherung von Künstlern zu tun. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber sprach sich Verdi-Chef Frank Werneke für branchenspezifische Mindestlöhne aus. Insbesondere bei den Solo-Selbstständigen sei eine ausreichende soziale Absicherung kaum möglich. Werneke sagte, die Kultusministerkonferenz müsse Verantwortung übernehmen, dass öffentlich Fördergelder auch mit Blick auf die Corona-Pandemie bei allen ankämen, die die Kulturszene ermöglichten. Bei dem Treffen der Kultusminister geht es unter anderem um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Kulturbetrieb und um den Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten.

Kein Genderstern bei Bundesbehörden In offiziellen Schreiben der obersten Bundesbehörden sollen keine Gendersternchen verwendet werden. Dasselbe gelte auch für den Binnendoppelpunkt, den Binnenunterstrich, das große Binnen-I oder das Trema, berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung". Das Blatt beruft sich auf eine Empfehlung von Bundesfrauenministerin Christine Lambrecht, SPD, für die Anwendung sogenannter geschlechtergerechter Sprache in der Bundesverwaltung. Das Frauenministerium empfiehlt aber geschlechtsneutrale Begriffe wie "Pflegkraft", "Belegschaft" oder "Vorsitz" und den Verzicht auf das generische Maskulinum.

Facebook-Chef weist Vorwürfe zurück Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat Vorwürfe einer ehemaligen Mitarbeiterin zurückgewiesen, das weltgrößte soziale Netzwerk fache aus Gewinnsucht die Wut seiner Nutzer an. "Das Argument, dass wir absichtlich Inhalte fördern, um Menschen für Geld wütend zu machen, ist zutiefst unlogisch", schrieb er auf seiner Internet-Plattform. "Wir verdienen Geld mit Anzeigen, und die Werbekunden sagen uns immer wieder, dass sie ihre Anzeigen nicht neben schädlichen oder wuterregenden Inhalten sehen wollen." Zuvor hatte die frühere Facebook-Managerin Frances Haugen vor dem US-Kongress erklärt, das Unternehmen polarisiere bewusst und schade der geistigen Gesundheit von Kindern.

Tina Turner verkauft Songrechte an BMG Nach mehreren anderen Popstars hat nun auch Tina Turner ihre Songrechte verkauft. Das Musikunternehmen BMG habe ein umfangreiches Portfolio der 81-jährigen Soul- und Rock-Ikone erworben, sagte eine Sprecherin. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Turners Solowerke umfassen demnach zehn Studioalben, zwei Live-Alben, zwei Soundtracks und fünf Kompilationen, die sich zusammen über 100 Millionen Mal verkauft haben. Turner war seit den 1980er Jahren mit Hits wie "Private Dancer" oder "What's Love Got To Do With It" weltweit populär. Zuletzt hatten sich etwa Paul Simon, Neil Young oder Bob Dylan von ihren Songrechten getrennt. Die Gründe sind unter anderem sinkende Tonträgerverkäufe und wegen der Pandemie wegbrechende Konzerteinnahmen.

Will Packer soll nächste Oscarverleihung produzieren US-Filmemacher Will Packer wird die 94. Verleihung der Oscars produzieren. Dies teilte die zuständige Filmakademie mit. Es ist das erste Mal, dass Packer als Produzent der prestigeträchtigen Gala ausgewählt wurde. "Was für eine Ehre!", hieß es in seiner Stellungnahme. "Die Kraft, die Schönheit, die Romantik der Bildsprache in Filmen hat mich schon immer angezogen". Der 47-Jährige wirkte an Streifen wie "Night School", "Straight Outta Compton" und "Girls Trip" mit. Packers rechte Hand Shayla Cowan wird die Oscars mit ihm zusammen produzieren. Die Oscar-Verleihungen hatten in den vergangenen Jahren mit sinkenden Einschaltquoten in den USA zu kämpfen, einen Tiefpunkt markierte die coronabedingt eingeschränkte Gala in diesem Jahr. Die nächsten Oscars finden voraussichtlich am 27. März 2022 statt.