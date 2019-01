Youtube-Jugendserie "Druck" "Sex ist ein großes Thema"

Anna Wollner im Gespräch mit Timo Grampes

Die Serie "Druck" bietet großen Gestaltungsspielraum für die fünf jungen Schauspielerinnen, lobt Filmkritikerin Anna Wollner. (Screenshot zdf.de)

In der Jugendserie "Druck" geht es um eine Clique von Freundinnen an einem Berliner Gymnasium. Ihre Themen sind Sexualität, Leistungsdruck oder Mobbing. Das Format des ARD-ZDF-Jugendangebots Funk macht vieles richtig, findet unsere Kritikerin.

Im Mittelpunkt steht eine fünfköpfige Mädchengruppe an einem Berliner Gymnasium in der Oberstufe, die, egal was kommt, zusammenhält. Es ist eine sehr bunte, diverse Gruppe, unter anderem eine Muslima mit Kopftuch und eine junge Afroamerikanerin. Kernzielgruppe für "Druck" ist ein junges Publikum zwischen 14 und 20 Jahren.

Lieblingsszene beim Frauenarzt

"Sex ist ein großes Thema, das die Jugendlichen hier beschäftigt", sagt Filmkritikerin Anna Wollner. Neben Sex geht es um Liebe, Freundschaft, Leistungsdruck in der Schule, Sexualität, Outing, aber auch um Mobbing. "Das wird hier sehr gut aus einem Lebensgefühl heraus und nicht von oben herab erzählt", beschreibt sie die Stärke der Serie. Zu ihren Lieblingsszenen gehört, als alle fünf Freundinnen zusammen zum Frauenarzt gehen, weil sich eine von ihnen allein nicht traut.

Die Figuren sind cool, aber realitätsnah aus dem Leben gegriffen, lobt Wollner. Man habe sich beim Casting bewusst für junge Menschen ohne Schauspielerfahrung entschieden und die Themen und Typen der Charaktere aus der Zielgruppe heraus entwickelt. In vielen Interviews mit Jugendlichen haben die Macher ein Gespür für Themen und Ansprechhaltungen gefunden und auch den Schauspielerinnen großen Gestaltungsraum gegeben. Es wirke daher nie aufgesetzt, sondern wirklich authentisch.

Veröffentlichung in Echtzeit

Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Serie von "Funk" zu gucken: auf Youtube oder im ZDF. Eine Folge enthält um die vier, fünf Clips, die nicht länger als ein paar Minuten sind. In der Summe sind das 20 Minuten pro Folge. Jeder Clip hat einen Tag- und eine Uhrzeiteinblendung und wird auch tatsächlich in Echtzeit auf Youtbe veröffentlicht. Ein Clip mit der Angabe Montag, 7.35 Uhr Pausenhof, wird auch genau dann veröffentlicht. Das suggeriert ein Liveprinzip, dass die Community nachvollziehen kann, weil die potentielle Zielgruppe im Idealfall auch um 7.35 auf dem Pausenhof steht und das gleiche Lebensgefühl hat.

Diese Clips sind dann über die Woche gestreut und freitags gibt es eine sogenannte Leanback-Folge, also ein Zusammenschnitt aller Clips, meist um die zwanzig Minuten und das erinnert dann am ehesten an das klassische Format einer Serie, die man auch auf ZDFneo und in der ZDF-Mediathek sehen kann. Sie ist für den Grimme-Preis 2019 nominiert.