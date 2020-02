Kulturnachrichten

Freitag, 7. Februar 2020

Yasmil Raymond erste Frau an Spitze der Städelschule Mit Yasmil Raymond wird erstmals eine Frau an die Spitze der Städelschule in Frankfurt am Main berufen. Wie das hessische Ministerium für Wissenschaft und Kunst mitteilte, wurde heute der Vertrag unterzeichnet. Die zuletzt in New York tätige Kuratorin und Autorin tritt am 1. April die Nachfolge von Philippe Pirotte als Rektorin der Kunsthochschule an. Der Belgier Pirotte hatte die weltweit renommierte Einrichtung seit 2014 geleitet. Raymond arbeitete bereits im Museum of Contemporary Art in Chicago, am Walker Art Center in Minneapolis und am Museum of Modern Art in New York.

US-Bildhauerin Beverly Pepper gestorben Wie erst jetzt bekannt wurde, starb die US-Bildhauerin Beverly Pepper am Mittwoch mit 97 Jahren in ihrer Wahlheimat Italien. Das bestätigte ihr Sohn auf Facebook. Pepper studierte in New York und Paris Malerei, 1951 zog sie ins italienische Todi. In den 1960er-Jahren wandte sie sich der Bildhauerei zu, hier bevorzugte die Künstlerin monumentale Stahlskulpturen, die sie im öffentlichen Raum plazierte. Später wurde Pepper eine der Pionierin der "Landart". Nach dem Erdbeben im mittelitalienischen L'Aquila 2009 baute sie im Ort ein offenes Amphitheater.

Direktor will Uffizien vor politischem Einfluss schützen Der Direktor der Uffizien, Eike Schmidt, will die Gemäldegalerie in Florenz vor politischen Einflüssen schützen. Es gebe nach wie vor politische oder manchmal auch unpolitische Kräfte, die dieses Museum für ihre Zwecke benutzen wollten, sagte der deutsche Kunsthistoriker der "Stuttgarter Zeitung". Es sei seine Aufgabe, diesen Kräften entgegenzuwirken. Schmidt war unter der sozialdemokratischen Regierung 2015 ins Amt gekommen. Allerdings hatte er unter der darauf folgenden populistischen Regierung von Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega angekündigt, ans Kunsthistorische Museum in Wien gehen zu wollen. Als die Sozialdemokraten letzten Herbst wieder mit an die Regierung kamen, entschied er sich doch, in Florenz zu bleiben.

Neues Nobelmuseum in Stockholm geplant Die Nobelstiftung will ihr geplantes neues Nobelzentrum im Herzen von Stockholm errichten. Das gaben die Stiftung und die Stadt Stockholm bekannt. Der Bau soll demnach neben Slussen, einem wichtigen Verkehrsknotenpunkt der schwedischen Hauptstadt, direkt am Wasser entstehen. Laut Stiftung sollen die Besucher im Nobelzentrum an sieben Tagen die Woche Ausstellungen, Programme, Vorlesungen und Debatten erleben können. Der Baubeginn ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen. Innerhalb von etwa zwei Jahren soll das Zentrum dann fertig sein.

Art Basel in Honkkong wegen Coronavirus abgesagt Die Kunstmesse Art Basel in Hongkong wird wegen des Coronavirus in diesem Jahr abgesagt. Die Gedanken seien bei allen, die auf der Welt betroffen seien, teilten die Organisatoren mit Blick auf die Erkrankten mit. Sie hielten weiter an Hongkong als Ausrichtungsort der Messe fest. Die Art Basel gilt als eine der wichtigsten Kunstmessen in Asien. Im vergangenen Jahr zog sie mehr als 80.000 Besucher an. In diesem Jahr hätte sie vom 19. bis 21. März stattfinden sollen.

Die ARD nimmt die Bambi-Galas aus dem Programm Nach rund einem Vierteljahrhundert beendet die ARD die Live-Übertragungen der Bambi-Galas. Der ARD-Koordinator für Unterhaltung, Thomas Schreiber, sagte der Nachrichtenagentur dpa, der Vertrag sei 2019 ausgelaufen. In der ARD habe es ein Votum gegeben, keinen neuen Vertrag zu schließen. Der Bambi von Hubert Burda Media gilt als einer der wichtigsten Medienpreise in Deutschland. Die Auszeichnung gibt es seit 1948. Seit Mitte der 1990er-Jahre übertrug die ARD die Verleihung live im Fernsehen. Burda-Vorstandsmitglied Philipp Welte sagte, die Zusammenarbeit sei über 20 Jahre erfolgreich gewesen. Jetzt gehe man diesen Weg ohne die ARD weiter.

Leitungswechsel beim Hessischen Staatsballett Bruno Heynderickx, bisher Kurator und stellvertretender Ballettdirektor im Hessischen Staatsballett, wird ab der Spielzeit 2020/21 dessen Leitung übernehmen. Das gab das Haus in einer Pressemitteilung bekannt. Den Posten des Ballettdirektors übernimmt er von Tom Plegge, der sich in Zukunft verstärkt seiner choreografischen Arbeit widmen möchte. Als Hauschoreograf wird Plegge mit einer Neukreation pro Spielzeit das Repertoire des Hessischen Staatsballetts weiterhin prägen.

Satirischer Protest beim "Dresdner Seifenopernball" Nach den Querelen um den Dresdner Semperopernball ist für den Ballabend am Freitag satirischer Protest auf der Straße angekündigt. Demnach werden rund 500 Menschen zum ersten "Dresdner Seifenopernball" auf dem Schlossplatz erwartet, wie die Stadtverwaltung Dresden bestätigte. Angemeldet hat die Demonstration die Initiative Tolerave, ein Bündnis Dresdner Kulturschaffender. Seit der Verleihung des St. Georgs-Orden an den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi Ende Januar steht der Ballverein als Veranstalter des Semperopernballs in der Kritik. Al-Sisi wird die Verletzung von Menschenrechten vorgeworfen. Nach deutschlandweiten Protesten will der Verein den Orden wieder aberkennen. Seit der umstrittenen Ehrung gibt es Absagen von Künstlern und Prominenten.