Wurfsendungs-Serie Wege & Orte Europa Stella Luncke und Josef Maria Schäfers Mit der Wurfsendung durch Europa - entlegene Orte, seltsame Begegnungen, Kauderwelsch.

Durch Europa, kein Taxi in Sicht. (EyeEm / Theerasak Piam-on)

Nachdem sich das Team Luncke/Schäfers vor vielen Jahren bereits für die Wurfsendung durch alle sechzehn deutschen Bundesländer gefragt hat, auf der Suche nach Orten mit ungewöhnlichen Namen, ist nun Europa dran.

Mit Drama in Griechenland, Kapstadt in Schweden, und einer etwas unheimlichen "lieben Frau im Walde" in Italien.

"Wege & Orte Europa" von Stella Luncke und Josef Maria Schäfers

Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur, 2020

1. Ägypten - Niederlande

2. Boston - Irland

3. Drama - Griechenland

4. Herne - Beligen

5. Kamerun - Frankreich

6. Kapstadt - Schweden

7. Philipienen - Kroatien

8. Rusland - Dänemark

9. Sachsen - Österreich

10. Schweden - Finnland

11. Unsere liebe Frau im Walde - Italien