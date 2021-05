Wurfsendungs-Serie Traumberuf Gegenwart Wurfsendung, 1 min Frank Schültge und Jan Theiler Anne Will hat einen ganz besonderen Gast: der/die Gegenwart (Lars Rudolph) steht ihr Rede und Antwort.

Anne Will schaut mit ihrem Gast nicht in die Glaskugel, sondern in die Gegenwart. (picture alliance / dpa / Henning Kaiser)

"Ein Torwart hütet das Tor, ein Tankwart hütet die Tankstelle ... hütet ein Gegenwart das Gegen?" - der seltene Beruf des Gegenwarts gewinnt hier an Kontur. Was es mit der Gegenwartsverweigerung auf sich hat, ob es illegale Gegenwart/e gibt und auch Gegenwärtinnen? Welchen typischen Gesichtsausdruck ein Gegenwart macht und wo sein quietschender Hebel ansetzt, all das wird hier verhandelt.

Mit Frank Schültge (aka f.s.blumm) und Jan Theiler (aka pastor leumund) haben zwei Meister der absurden und klugen Wortspielereien getextet und Regie geführt. Anne Will als Talkshow-Journalistin und Lars Rudolph als wandelbarer, äußerst seltsamer Gegenwart führen Hörer*innen über manche Hirnwindungen direkt hinein, ins Hier und Jetzt.

"Traumberuf Gegenwart" von Frank Schültge und Jan Theiler

Regie: die Autoren

Mit: Anne Will und Lars Rudolph

Ton: Michael Kube, Mainland Media

Produktion: Deutschlandfunk Kultur, 2021

1. Händeringend gesucht



2. Der Hüter der Opposition



3. Der Torwart hütet das Tor



4. Weibliche Gegenwarte



5. Kurze Ausbildungszeiten



6. Typischer Arbeitstag



7. Auch mal körperlich



8. Auf Zukunft fixiert



9. Nachhaltige Gegenwartung



10. Jenseits aller Strukturen



Hinter den Kulissen: Anne Will und Lars Rudolph nach den Aufnahmen im Tonstudio. (privat)