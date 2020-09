Spielerisch verspukt geht es hier zu. (EyeEm / Cezar Zamfira)

Zwei charmante Pflanzen aus dem Hamburger Musik-Biotop haben sich für diese Stücke zusammen getan: Lutz Nikolaus Kratzer (u.a.Projekt ".Klein") und Silvia Berger alias Frau Kraushaar. 2012 haben sie für ihr munteres Album "The Power of Appropriation" Lieder in acht Sprachen neu interpretiert.

Hier nun intervenieren sie zwischen Popmusik und Hörspiel, Alltag und Geisterwelt. Subtil unheimlich, seltsam komisch - man weiß nicht genau, wohin die Reise geht, aber dabei zu sein ist eine Freude.

"Miniaturen-Kabinett" von Silvia Berger Lutz Nikolaus Kratzer

Mit Silvia Berger, Lutz Nikolaus Kratzer und Rosa-Miranda Kratzer (10;11)

Autorenproduktion für Deutschlandfunk Kultur, 2020

1. Die Brotzeit



2. Verstehen Sie Ihren Kochtopf?



3. Die Unverträglichkeit



4. Schwalbennester



5. Rumpladawalzer



6. Abteilung Argwohn



7. Liebebio



8. Toschmann



9. Tick Tack



10. Das Spital



11. Der Bibliothekar