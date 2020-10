Wurfsendungs-Serie Freiluftgehege Wurfsendung, 1 min Beate Dölling In diesem Reservat sind besonders liebenswürdige, schräge Exemplare des Homo Sapiens eingehegt.

Nanu? Wunderliche Dinge geschehen. (EyeEm / Rahul Ranganath)

Als da wären: Inge, der im letzten Winter drei goldene Haare bekommen hat und aus Joghurt Bimsstein macht, Trude und Heinz, die auf einer Verkehrsinsel unter Palmen leben, oder das Paar mit einem freilebenden fliegenden Fischen im Auto.

Ausflüge in romantische Kaffee-Lyrik und die moderne Welt des Denglisch fügen sich nahtlos ein, in dieses wundersame Gehege, in dem die Autorin ihrem anarchisch-albernen Humor Freilauf lässt.

"Freiluftgehege" von Beate Dölling

Regie: Leopold von Verschuer

Mit: Verena Unbehaun (außer 1,6), Cornelius Schwalm (außer 1,2), Karin Boje (1,5,6,8,10), Martin Engler (1,8,10), Leopold von Verschuer (2,3), sowie Philomena, Matissa und Nepomuk Röggla, Luise Pelikan (10) und ein Beitrag des "Chorwurm"-Kinderchors Rosenthal-Wilhelmsruh

Ton: Jean Szymczak, Studio P4

Produktion: Deutschlandfunk Kultur, 2020

1. Alte Freunde

2. Der Frosch

3. Verkehrsinsel

4. Regen

5. Polizeikontrolle

6. Mikrooptimistisches Institut

7. Am Influencer

8. Frühling

9. Henning und Renate

10. Bei Udo's