Wurfsendungs-Serie Der Naturphilosoph in der Stadt Korinna Schadt Stadt, Land, Natur.

Menschen im Wald, Tiere in der Stadt. (EyeEm / teresa bellina)

Längst sind alte Annahmen über Stadt und Land verworfen, was Artenvielfalt und Ökobilanz angeht. Vor diesem Hintergrund schickt die Autorin einen älteren Herren, der auf seine eigene Art mit Tieren lebt, in den Supermarkt und beschreibt das Aufeinanderprallen zweier Lebenswelten in zarten und witzigen Szenen.

In den Worten des Fischverkäufers: "Ich halte das ja für eine Lüge. Tiere gibts nur im Zoo. Oder eben in der Zucht."

"Der Naturphilosoph in der Stadt" von Korinna Schadt

Regie: Wolfgang Rindfleisch

Mit: Inka Löwendorf, Carl-Heinz Choynski, Barbara Colceriu (7,9,10), Oscar Hoppe (5,8,10)

Ton: Jean Szymczak, Studio P4

Produktion: Deutschlandradio Kultur, 2019

1. Dank sagen



2. Berührt werden



3. Sie wollen mich töten



4. Die Kaninchen-Fee



5. Tiere gibt's nicht



6. Das Geschenk



7. Zuhause



8. Der Harmonie-Vogel



9. Kreise



10. Krafttier