Wurfsendungen Sonntag, 31.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Texan Garden" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Gartenstücke"

"Die Unverträglichkeit" von Frau Kraushaar

Aus der Serie "Miniaturen-Kabinett"

"Bonsai-Hirsche" von Roland Albrecht

Aus der Serie "Das unerhörte Museum"

"Mein ICH" von Astrid Litfaß

Aus der Serie "Auf der Bühne der Tagträume"

"The Sound I Saw (Kind)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Mühlibach" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Blau" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"