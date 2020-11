Wurfsendungen Sonntag, 29.11.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Blechmusik" von Jan Volker Röhnert

Aus der Serie "Notes from Sofia"

"Scarlattiblues Africhinensis" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "Frankenstein Sessions"

"Der Witz" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Auf die Nerven"

"Exoplanetarier – Erstkommunikation" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Exoplaneten: Muster Möglicher Welten"

"Eine Sache versemmeln" von Susanne Franzmeyer

Aus der Serie "Sprichwörtlich"

"The Sound I Saw (R-A-D-I-O)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Stimmvariationen" von Brigitte Abraham, Ruth Johanna Benrath

Aus der Serie "Sprechtraining"