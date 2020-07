Wurfsendungen Sonntag, 26.07.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"violettes wasser" von Christian Bernhardt

Aus der Serie "violettes wasser"

"Wer möchte zuerst" von Anne Munka

Aus der Serie "Alltags-Duette"

"Was mein Herz anrührt" von Sei Shonagon

Aus der Serie "Kopfkissenbuch"

"Bifidus" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"The Sound I Saw (Aretha Franklin)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Alkohol" von Max Frisch

Aus der Serie "Max Frischs Mailbox"

"Bella Ciao" - Volkslied

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"