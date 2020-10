Wurfsendungen Sonntag, 25.10.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Dümmer als die Polizei erlaubt (LIVE)" von Susanne Franzmeyer

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"

"The Sound I Saw (Kind)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Litfaßsäule 1863" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Teeladen II" von Detlef Teich

Aus der Serie "Ein Anagramm, bitte"

" Line" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

"La marguerite" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"