Wurfsendungen Sonntag, 21.07.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Worüber denkst du nach?" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Replay Remix"

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Haar in der Suppe" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Initiationsritual" von Turbo Pascal

Aus der Serie "Wir werden wieder wer gewesen sein"

"Der Rabe auf dem Geländer" von Jan Volker Röhnert

Aus der Serie "Notes from Sofia"