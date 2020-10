Wurfsendungen Sonntag, 18.10.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Die letzte Bierdose" von Norbert Zähringer

Aus der Serie "Die Letzten"

"Aushilfsjob" von Turbo Pascal

Aus der Serie "Wir werden wieder wer gewesen sein"

"Litfaßsäule 1920" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Die Wurfsendung" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Der stoische Rentner" von Jan Volker Röhnert

Aus der Serie "Notes from Sofia"

"Gotardo Grotta" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"