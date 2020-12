Wurfsendungen Sonntag, 17.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Der Asphalt kocht" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

"Fast Turca schnell" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

"Les oiseaux" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"

"Die rosa Pfingstrose" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"The Sound I Saw (Roland Kirk)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Feuchter Ausgang" von Bernd Kasparak

Aus der Serie "Tierisches Treiben"