Wurfsendungen Sonntag, 10.01.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Wittgenstein" von Lorenz Schröter

Aus der Serie "Philosophische Fische"

"München - Richard Strauß Strasse" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Die rosa Pfingstrose" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"

"Ständig einen Liter Wasser" von Bernd Kasparak

Aus der Serie "Tierisches Treiben"

"Sebastian" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "The Composers' Session"

"The Sound I Saw (Kind)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"