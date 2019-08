Wurfsendungen Sonntag, 08.09.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)

"Delta, Romeo, Foxtrott, Uniform" von Matthias Karow

Aus der Serie "Der Seewetterbericht"

"Brother, are you still sleeping?" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"Die Wunde" von Hans König

Aus der Serie "Ich könnte"

"Marokko" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Formal Radio Extra Cheese Minis"

"hantieren" von Tobias Dutschke

Aus der Serie "koch krach kling"