Wurfsendungen Sonntag, 03.02.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Man will's gar nicht so genau wissen" (Felix Hille)



"The Sound I Saw (Kammblasen" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"



"Image der Ohren" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Party Rock" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"



"Baudrillard" von Lorenz Schröter

Aus der Serie "Philosophische Fische"

"warum kommt / worüber" von Sina Ness

Aus der Serie "Suchmaschine Such"