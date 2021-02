Wurfsendungen Samstag, 27.02.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)

"Brother, are you still sleeping?" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Du, Crisis"

"Saat - Kaç Saat" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Nachrichten aus dem Enthaarungssalon"

"Der Filterkaffee kommt wieder" von Thomas Pigor, Rainer Rubbert

Aus der Serie "Le Petit Compositeur"

"Glas" von Irmgard Maenner

Aus der Serie "Momente"

"L'amour l'après-midi" von Clarisse Cossais

Aus der Serie "Liebesschatulle"

"Disziplin" von Anna-Luise Böhm

Aus der Serie "Eigenschaften"

Serie der Woche

