Wurfsendungen Samstag, 20.02.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)

"Mecklenburg-Vorpommern - Rom" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte"

"Keine Wolken, manchmal Sonne, wenig Wind" von Elke Naters

Aus der Serie "Wettersymphonien"

"The Sound I Saw (Body & Soul)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Fibonacci Flute" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Gartenstücke"

"Berlin - Krumme Lanke 1" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Überholmanöver" von fuchs+hahn

Aus der Serie "Berlin im Aufnahmezustand"

Serie der Woche

"Ballett" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Der grüne Bereich"