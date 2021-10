Wurfsendungen Samstag, 16.10.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)

"Bei Udo's" von Beate Dölling

Aus der Serie "Freiluftgehege"

"Seehunde" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "Animal Farm"

"The Sound I Saw (R-A-D-I-O)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Drei" von Axel Bagatsch

Aus der Serie "Er und sie"

"Ufo-Landung" von Lothar Stemwedel

Aus der Serie "En Passant III"

"Thüringen - Jena Paradies" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte"

"Aka" von Almut Tina Schmidt

Aus der Serie "Vorstellungsrunden"

Serie der Woche

"Langeweile" von Tobias Borke

Aus der Serie "Freestyle"