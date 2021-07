Wurfsendungen Samstag, 10.07.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)

"Spaß" von Joey Juschka

Aus der Serie "Die Toilette"

"Das richtige Regal" von Tobias Stregel

Aus der Serie "Zehn Richtige"

"Rigaischer Meerbusen" von Matthias Karow

Aus der Serie "Der Seewetterbericht"

"Je n'ai besoin" von Serge Gainsbourg

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"

"Mitten drin" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Wenn Sie mehr hören wollen…"

"Baden-Württemberg - Himmelreich" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte II"

Serie der Woche

"The Sound I Saw (Little Richard)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"