Wurfsendungen Samstag, 10.04.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)

"Jetzt kriegt er langsam Falten im Gesicht" von Sina Ness

Aus der Serie "Kurze Ohren, schwarze Haare"

"Hier und Dort" von Elke Naters, Sven Lager

Aus der Serie "Grenzen"

"Lücken" von Lothar Stemwedel

Aus der Serie "En Passant III"

"Die Telefonnummer" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "Es klingelt das Telefon…"

"Wahrscheinlich ist gerade Kaffeezeit" von Christine Ohnemus

Aus der Serie "Lotte auf dem AB"

"Für Joseph B." von Jerry Berndt

Aus der Serie "Telefon-Stücke"

Serie der Woche

"Die Wurfsendung" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"