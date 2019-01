Wurfsendungen Samstag, 02.02.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Lena" (Juliane Kaden)



"Sex vs. Schokolade" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"



"Aufwind" von Andreas Liebmann

Aus der Serie "Geld gibt's überall"

"Salzburg, den 10. May 1780" von Eckhard Roelcke

Aus der Serie "Mostly Mozart"



"W wie Wilhelm" von Gustave Flaubert

Aus der Serie "Wörterbuch der Gemeinplätze"

"produktorientierung" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Anagrammlandschaften zur Arbeitswelt"