Wurfsendungen Montag, 28.12.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"The Sound I Saw (Bo Diddley)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

"Giovedi" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"Schweden - Finnland" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Wege und Orte Europa"

"Rote Tüfu" von Matthias Karow

Aus der Serie "Alles Käse"

"Sechs" von Axel Bagatsch

Aus der Serie "Er und sie"

"Arbeit" von Tim Zülch

Aus der Serie "Erster deutscher Satz"

"Landkärtchen" von Patricia Görg

Aus der Serie "Fremde Tiere"

Serie der Woche

"Lavendel" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Duftgesänge"