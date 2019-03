Wurfsendungen Montag, 25.03.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)



"Asymmetriphobie" von Wolfgang Schmidbauer

Aus der Serie "Ängste von A bis Z"

"Haar in der Suppe" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"



"passieren" von Tobias Dutschke

Aus der Serie "koch krach kling"

"Procolavemariafricanis Tarantellatinus" von Stefano Giannotti

Aus der Serie "Frankenstein Sessions"



"Finnischer Garten" von Gabi Schaffner

Aus der Serie "Gartenstücke"

"Jajajajaja - Nenenenene 3" von Joseph Beuys

Aus der Serie "Jajajajaja - Nenenenene"

"Nachtmusik schnell" von Michael Schiefel

Aus der Serie "Mostly Mozart"

Serie der Woche



"Hellgrün" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)