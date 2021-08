Wurfsendungen Montag, 23.08.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"When the chick comes" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"

"Kiezdeutsch" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Verständnis" von Almut Tina Schmidt

Aus der Serie "Im Sand"

"Wu Shu" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Der grüne Bereich"

"Annamirl" von Anita Kinscher

Aus der Serie "Hausmusik"

"Klönsnack mit Kunnen" von Bodo Schirmer

Aus der Serie "Wat seggt Se dorto?"

"Fliege am Fenster" von Astrid Litfaß

Aus der Serie "Auf der Bühne der Tagträume"

Serie der Woche

"Genau" von Susanne Burkhardt

Aus der Serie "Bitte schneiden!"