Wurfsendungen Montag, 12.11.2018

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"Spiegel" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Nachrichten aus dem Enthaarungssalon"

"Die Puppe" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"Noel" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

"Oper Sprachmenü" von Allerdings (Antje Vowinckel, Chris Heenan)

Aus der Serie "Wenn Sie mehr hören wollen…"

"Tischkicker" von Tobias Borke

Aus der Serie "Dakar Freestyle"

"Borussia Dortmund" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Schalalalala"

"Was gibt's neues in der Welt?" von Christine Ohnemus

Aus der Serie "Lotte auf dem AB"

Serie der Woche

"Total Hetero" von Johanna Olausson

Aus der Serie "Gewöhnliches und Ungewöhnliches"