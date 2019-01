Wurfsendungen Montag, 11.02.2019

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)



"Hypersensibilität" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Metapher" von Thilo Mardaus

Aus der Serie "Streit unter Dichtern"



"Keine Sonne, kein Wind, kein Regen" von Elke Naters

Aus der Serie "Wettersymphonien"

"Der Gorlitschka" von Hans König

Aus der Serie "Ich könnte"



"Sauerstoff" von Claudia Gabler

Aus der Serie "Also wenn ich schon mal im Radio bin"

"Die Briefmarke" von Karl-Heinz Bölling

Aus der Serie "Mann - Frau"

"Tini-Tuss" von Daniel Bruder, Jan Kage, Jörn Hedtke

Aus der Serie "Hooks good looks"

Serie der Woche



"Krimineller Dialog" von Bernd Kasparak