Wurfsendungen Montag, 08.03.2021

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"G wie Gustav" von Gustave Flaubert

Aus der Serie "Wörterbuch der Gemeinplätze"

"Dreimal darfst Du raten" von Mariola Brillowska

Aus der Serie "Lügen haben kurze Beine"

"Ist er nischt ein wenig" von Robert Weber

Aus der Serie "20 Helden für die Liebe"

"Kleiderschrank" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Herr Behrlich"

"Macao Kakao" von Mariola Brillowska

Aus der Serie "Lügen haben kurze Beine"

"Taro" von Sina Ness

Aus der Serie "Eine Million Euro"

"The Sound I Saw (1-2-3-4)" von Jerry Berndt

Aus der Serie "The Sound I Saw"

Serie der Woche

"Jetzt bricht mal was auf" von Ralf Haarmann

Aus der Serie "Zersplittert"