Wurfsendungen Montag, 07.09.2020

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"Litfaßsäulen-Plakatierung 1870" von Ruth Johanna Benrath, Astrid Litfaß

Aus der Serie "Die Litfaßsäule anläßlich ihrer Abschaffung"

"Köln - Funkenmariechen" von Britta Steffenhagen, Sebastian Nitsch

Aus der Serie "U-Bahn-Leaks"

"Teeladen II" von Detlef Teich

Aus der Serie "Ein Anagramm, bitte"

"Überall Spinnen (LIVE)" von Karl-Heinz Bölling

Aus der Serie "Wurfsendung LIVE"

"Der Teppichboden" von Frieder Butzmann

Aus der Serie "to speak or not to speak"

"El Bahr" von Julie Normal

Aus der Serie "Radio Waves"

"Je n'ai besoin" von Serge Gainsbourg

Aus der Serie "Mini-Pfiffe"

Serie der Woche

"Der Rabe auf dem Geländer" von Jan Volker Röhnert

Aus der Serie "Notes from Sofia"