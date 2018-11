Wurfsendungen Montag, 03.12.2018

Filmstill zur Wurfsendung "Häßlichkeit" (Tina Wagner)

"Tag 5" von Ulrike Sterblich

Aus der Serie "Die 10 anstrengendsten Tage auf der Arche Noah"

"When the chick comes" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "MobileStars"

"Meister Zitrone" von Christian Berner, Frank Schültge

Aus der Serie "Letzte Worte"

"RB Leipzig" von Stella Luncke, Josef Maria Schäfers

Aus der Serie "Schalalalala"

"Lücken" von Lothar Stemwedel

Aus der Serie "En Passant III"

"Zuckungen mit Gack-gack" von Hermann Bohlen

Aus der Serie "Feststellung des Allgemeinbefindens"

"Barn-Party und The Tornados" von Esther Dischereit

Aus der Serie "Johnjohnson"

Serie der Woche

"Glaubst du an Gott" von unitedOFFproductions

Aus der Serie "Tricky Feeling on Air"